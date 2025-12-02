В Казани обсудили будущее промышленной отрасли региона
В Казани обсудили будущее промышленной отрасли региона. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с замминистра промышленности и торговли России Михаилом Юриным. Основной темой обсуждения стало развитие промышленных предприятий региона, включая сферу малотоннажной химии.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы государственной поддержки отрасли и реализации перспективных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили мерам, направленным на укрепление промышленного потенциала региона.
Встреча состоялась в Доме правительства. В обсуждении приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и помощник раиса Татарстана Ренат Галиев. Перед встречей Михаил Юрин посетил Казанский федеральный университет.
