Новости промышленности

19:31 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Казани обсудили будущее промышленной отрасли региона

15:57, 02.12.2025

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с замминистра промышленности и торговли России Михаилом Юриным

В Казани обсудили будущее промышленной отрасли региона
Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

В Казани обсудили будущее промышленной отрасли региона. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с замминистра промышленности и торговли России Михаилом Юриным. Основной темой обсуждения стало развитие промышленных предприятий региона, включая сферу малотоннажной химии.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы государственной поддержки отрасли и реализации перспективных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили мерам, направленным на укрепление промышленного потенциала региона.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Встреча состоялась в Доме правительства. В обсуждении приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и помощник раиса Татарстана Ренат Галиев. Перед встречей Михаил Юрин посетил Казанский федеральный университет.

Ранее Рустам Минниханов и глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили развитие партнерства между Татарстаном и Узбекистаном.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность Татарстан

Новости партнеров

Читайте также