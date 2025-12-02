Буинск стал лидером по намолоченному зерну

С площади 57 тыс. гектаров аграрии собрали урожай в количестве более 42 центнеров зерна с каждого гектара. Общий намол составил свыше 241 тыс. тонн зерновых

Фото: Алексей Вангаев

Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров подвел итоги уборочной кампании в Буинском районе. По словам министра, по итогам года район занял первое место в республике по урожайности зерновых культур.

С площади 57 тыс. гектаров аграрии собрали урожай в количестве более 42 центнеров зерна с каждого гектара. Общий намол составил свыше 241 тыс. тонн зерновых. Известно, что в секторе сахарной свеклы также достигнуты значительные показатели: с площади около 9 тыс. гектаров собрано более 451 тыс. тонн урожая при урожайности 515 центнеров с гектара.

В рамках торжественного мероприятия министр наградил передовиков сельского хозяйства и работников перерабатывающей промышленности Буинского района.

— В этом году вы продемонстрировали высочайший профессионализм, приложив все усилия для обеспечения жителей республики необходимыми продуктами. Благодаря вашей слаженной и четкой работе в текущем году выращен достойный урожай, — сказал министр.

Напомним, что в Татарстане осталось собрать урожай с 77 тысяч гектаров земли.

Наталья Жирнова