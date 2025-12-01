В Татарстане осталось собрать урожай с 77 тысяч гектаров земли

Аграрии активно используют установившиеся ночные минусовые температуры для завершения уборочных работ

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров сообщил о текущем состоянии уборочных работ на совещании в Доме правительства. По его данным, в республике остается убрать 77 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей, из которых 59 тысяч гектаров занимают посевы подсолнечника.

Аграрии активно используют установившиеся ночные минусовые температуры для завершения уборочных работ. На данный момент уже достигнуты следующие результаты:

Намолочено 475 тысяч тонн маслосемян подсолнечника при средней урожайности 20 центнеров с гектара.

Кукуруза на зерно убрана на 67% площадей, осталось обработать 18,4 тысячи гектаров. Собрано 262 тысячи тонн кукурузы при урожайности 69 центнеров с гектара.

Успешно завершена уборка сахарной свеклы. Собрано 2,6 млн тонн корнеплодов при урожайности 486 центнеров с гектара. На перерабатывающие заводы уже доставлено 1,1 млн тонн свеклы, из которых переработано 1,1 млн тонн. Произведено 158 тысяч тонн сахара. Предстоит вывезти еще 1,48 млн тонн клубней.

