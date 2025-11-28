Центр беспилотных систем появится в Казани до конца 2026 года

Ранее на него выделили более 2 миллиардов рублей

Фото: Артем Дергунов

Завершить строительство и оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем намерены до конца 2026 года. Соответствующая задача дана по итогам послания раиса Татарстана и задокументирована в комплексном плане действий правительства республики.

— Завершение формирования научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Республики Татарстан (включая строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию производственных помещений). Срок исполнения — в течение года, — отмечается в документе.

Курирующими ведомствами по этому вопросу выступают республиканские Минпромторг и Минстрой.

Напомним, что в августе 2025 года Проект научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Татарстана успешно прошел отбор для получения субсидий из федерального бюджета. В 2026 году на реализацию проекта будет выделено свыше 2 млрд рублей из совокупного финансирования федерального и регионального бюджетов. А уже в октябре этого же года Кабмин Татарстана принял постановление о создании в Казани нового промышленного технопарка «НПЦ БАС Республики Татарстан». Тогда Управляющей компанией нового промышленного кластера назначено ООО «Унипарк».

Дмитрий Зайцев