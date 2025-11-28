Путин утвердил технологический сбор на электронику с 2026 года

Его введение приведет к очередному подорожанию электроники

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Основной целью введения технологического сбора является содействие локализации производства электроники внутри страны и укрепление технологического суверенитета России. Ранее Минпромторг РФ пояснял, что этот механизм разработан для финансирования развития отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.

Однако эксперты, опрошенные «Реальным временем», выражают опасения, что введение сбора может привести к очередному подорожанию электроники для конечного потребителя, а выгоду от этого получат лишь продавцы с «серого» рынка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поправки о введении технологического сбора вносятся в закон о промышленной политике РФ. Платеж будет взиматься в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такие компоненты (модули). Сбор также распространится на производство аналогичной продукции и компонентов на территории РФ, ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.

Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся импортом или производством такой продукции и компонентов. Перечни облагаемой продукции и компонентов, а также конкретные размеры сбора будут установлены правительством РФ. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или единицу продукции.

По предварительным расчетам Минфина, в 2026 году (с учетом введения с сентября) доходы бюджета от нового сбора могут составить порядка 20 млрд рублей. В 2027 году ожидается поступление около 88 млрд, а с 2028 года — порядка 110 млрд рублей ежегодно.



Рената Валеева