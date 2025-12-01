За девять месяцев 2025 года в Казани зафиксирован рост промпроизводства на 10,3%

Индекс промышленного производства составил 100,4%

Фото: Роман Хасаев

В Казани сохранялась стабильная социально-экономическая ситуация. Объемы строительства увеличились на 23,3%, номинальная заработная плата выросла на 18,2%, а уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,1%. При этом объемы инвестиций в основной капитал сократились на 15,4%, а объемы жилищного строительства уменьшились на 8,7%.

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства достиг 639,1 млрд рублей, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Обрабатывающие производства, на долю которых приходится 80% общего объема отгрузки, продемонстрировали рост на 18%.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Существенный рост производства зафиксирован на предприятиях, осуществивших модернизацию производственных мощностей. Предприятие «Татхимфармпрепараты» увеличило выпуск продукции на 20,6% благодаря запуску производства нового сырья для фармацевтики. Этот проект направлен на импортозамещение в сфере онкологии и трансплантологии.

Завод «Элекон» нарастил производство на 28,9% после оснащения цехов современным оборудованием.

Рената Валеева