На поддержку ЛПХ в Татарстане выделили более 600 млн рублей в 2025 году

Сегодня в республике около 400 тыс. личных подсобных хозяйств, которые в 2024 году произвели продукции на 105,7 млрд рублей

Фото: предоставлено Иваном Брюхановым

Сегодня в республике более 401 тыс. ЛПХ, которые в 2024 году произвели продукции на 105,7 млрд рублей (30,2% от общего объема сельхозпродукции региона). На их долю приходится значительная часть производства молока (23%), мяса (22%), картофеля (85%) и овощей (64%). На заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике с участием зампредседателя Госсовета Марата Ахметова и замминистра сельского хозяйства Татарстана Марселя Махмутова рассмотрели меры поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

В 2025 году на поддержку ЛПХ выделено 612 млн рублей из бюджета республики, освоено уже 592 млн (97%). Субсидируются затраты по пяти направлениям: содержание скота, строительство мини‑ферм, приобретение поголовья и молодняка птиц. На мини‑фермы молочного направления в 2025 году предусмотрено 70 млн рублей; субсидии получили 79 ЛПХ (69,5 млн рублей, 99% от лимита).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прием заявок на субсидии продолжается: на мини‑фермы — до 28 ноября, на приобретение поголовья и птиц — с 28 ноября по 7 декабря. Документы подаются электронно через систему «Мои субсидии». За 2019–2024 годы поголовье коров в республике сократилось на 25 тыс., но участники программы построили 1217 мини‑ферм, обеспечив прирост на 5349 коров.

Марат Ахметов предложил изучить новые меры поддержки — например, субсидирование монокорма и создание высокотехнологичных проектов для семейных ферм. Азат Хамаев рекомендовал проанализировать успешные практики и нормативную базу по ЛПХ в других регионах и при необходимости разработать новые нормативные акты.

Напомним, что в Атнинском районе Татарстана началось строительство животноводческих комплексов на 5,1 млрд рублей.

Наталья Жирнова