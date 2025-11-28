Россия резко снизила экспортную пошлину на пшеницу в 26 раз

Фото: Максим Платонов

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 3 декабря значительно снизится и составит всего 8,9 рубля за тонну. Это почти в 26 раз меньше показателя предыдущей недели, когда пошлина составляла 232,3 рубля за тонну. Об этом сообщил Минсельхоз.

При этом ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми.

Новые тарифы были рассчитаны исходя из индикативных цен на мировых рынках. Для пшеницы индикативная цена составила $227,3 за тонну (по сравнению с $226,4 в предыдущий период), для ячменя — $210,8 ($207,4 ранее), а для кукурузы — $211,8 ($212,2 ранее).

Эти изменения будут действовать по 9 декабря включительно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Его основная цель — стабилизация цен на внутреннем рынке и поддержка аграриев. Механизм предусматривает применение плавающих пошлин на экспорт ключевых зерновых культур — пшеницы, кукурузы и ячменя.

Средства, полученные от этих пошлин, возвращаются на субсидирование отечественных сельхозпроизводителей. Расчет размера пошлин производится еженедельно на основе индикаторов, формирующихся на базе цен экспортных контрактов, регистрируемых на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

На текущий момент базовая цена на пшеницу установлена на уровне 18 тысяч рублей за тонну, а на ячмень и кукурузу — 17 875 рублей за тонну.

К 1 ноября текущего года сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий достиг 134,5 млн тонн (в бункерном весе). Этот показатель на 8,1% превышает данные прошлого года.

Рената Валеева