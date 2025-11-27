Великобритания временно разрешила «Лукойлу» операции с международными активами

Компания изначально стремилась продать все активы разом, но столкнулась со значительными трудностями

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании выдало лицензию, позволяющую российскому энергогиганту «Лукойл» продолжать операции со своими международными активами до 26 февраля. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Эта мера предоставляет временную отсрочку после того, как в середине октября Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Эти ограничения включали заморозку активов, а также запреты на трастовые услуги и транспорт, обосновываясь «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании уже находились под секторальными санкциями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вскоре после введения блокирующих санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании, совет директоров «Лукойла» объявил об экстренном поиске покупателя своих международных активов. По данным агентства Bloomberg, компания изначально стремилась продать все активы разом, но столкнулась со значительными трудностями.

Среди потенциальных приобретателей активов назывался международный трейдер Gunvor, однако он отказался от планов после проверки Минфина США. Позднее агентство Reuters сообщило о новом интересанте — американском инвестиционном фонде Carlyle.

В самом «Лукойле» выражали опасения, что не смогут продать часть своих международных активов в установленные сроки, что могло бы привести к их национализации. Новая лицензия от Великобритании предоставляет компании дополнительное время для урегулирования ситуации.

Рената Валеева