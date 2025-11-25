Леонид Федун продал долю в «Лукойле» за $7 млрд, следует из данных Reuters

Сделка по реализации доли, оцениваемой примерно в 10%, состоялась в начале 2025 года

Сооснователь «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в нефтяной компании, оцениваемую примерно в $7 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, а также на корпоративные данные.

По данным издания, сделка по реализации доли, оцениваемой примерно в 10%, состоялась в начале 2025 года. Покупателем выступил сам «Лукойл». Остается неясным, была ли Федуну выплачена заявленная сумма за проданные активы.

Один из источников сообщил, что Федун, являющийся резидентом Монако, принял решение избавиться от российских активов.

В августе 2025 года «Лукойл» объявил о планах погасить 76 млн акций, выкупленных с рынка в период с 2024 по 2025 год, что соответствует примерно 11% от уставного капитала.

Reuters напоминает, что Леонид Федун стал одним из самых богатых людей России в результате приватизации 1990-х годов, прошедшей при президенте Борисе Ельцине. Он познакомился с Вагитом Алекперовым, своим будущим деловым партнером, в Сибири, где работал преподавателем. Вместе они участвовали в приватизации западносибирских нефтяных месторождений, что привело к созданию «Лукойла».

В то время как Алекперов занимался наращиванием добычи, Федун сосредоточился на сделках внутри страны и за рубежом. Эта стратегия, в частности, привела к приобретению американской компанией ConocoPhillips крупной доли в «Лукойле» в 2004 году.

С началом российско-украинского конфликта Алекперов покинул пост гендиректора «Лукойла» после введения санкций Великобританией и Австралией. Федун также постепенно отошел от дел: в июне 2022 года он покинул должность вице-президента компании, а в августе того же года продал свою долю в футбольном клубе «Спартак». В «Лукойле» его уход объяснили достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Важно отметить, что 22 октября власти США включили ПАО «Лукойл» и «Роснефть» в свои санкционные списки.

Рената Валеева