Преподаватели российских вузов прошли стажировку в Нэфис Косметикс

Педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Тольятти, Казани и других городов посетили центральный офис и производственные площадки предприятия

Фото: предоставлено пресс-службой Нэфис Косметикс

36 преподавателей вузов России прошли стажировку в Нэфис Косметикс. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии», который входит в национальный проект «Новые материалы и химия».

Педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Тольятти, Казани и других городов посетили центральный офис и производственные площадки Нэфис Косметикс. Они ознакомились с производством жидких моющих средств, увидели оборудование, технологии дозирования, узнали о методах автоматизации и контроля качества. Начальник центральной заводской лаборатории Диляра Нугманова показала работу климатической камеры, метод «тарелочного» теста и процесс разработки новых рецептур.

В музейном блоке участникам стажировки рассказали об истории становления отрасли бытовой химии: в этом году исполняется 170 лет свечному и мыловаренному заводу братьев Крестовниковых, с которого ведет свою историю Нэфис Косметикс.

«Нам подробно рассказали про каждый этап производственного цикла — от отбора исходного сырья до финальной упаковки готовой продукции. Особое внимание уделялось вопросам внедрения принципов бережливого производства. Это позволило глубже осознать значимость оптимизации процессов и повышения эффективности работы производственных линий. Полученные навыки будут полезны при разработке образовательных программ и в дальнейшей профессиональной деятельности», — отметила Анна Максимова, преподаватель Череповецкого государственного университета.

Доцент кафедры пищевой биотехнологии КНИТУ-КХТИ Зося Канарская подчеркнула, что стажировка не только повысила квалификацию участников, но и способствовала расширению профессиональных контактов и развитию межвузовского взаимодействия.