Турецкий институт стандартов для исламских стран SMIIC намерен провести форум в Казани

Его предполагается провести с участием Росстандарта РФ в ноябре 2026 года

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

На официальной церемонии открытия 10-го World Halal Expo стран ОИС и 11-го World Halal Summit в Стамбуле генеральный секретарь Института стандартов и метрологии для исламских стран SMIIC Ихсан Увют (İhsan Övüt) выступил с предложением провести в Татарстане совместный российско-исламский форум по стандартизации.

Он озвучил предложение во время оглашения послания председателя совета директоров SMIIC доктора Саада бин Османа Аль-Касаби. На церемонии открытия присутствовала глава АИР Талия Минуллина.

Соорганизатором мероприятия с российской стороны выступит Росстандарт РФ, а со стороны исламских государств — SMIIC, уточнил Ихсан Увют. По его словам, цель форума — унифицировать стандарты «Халяль» при производстве товаров. Ожидаемый срок проведения форума — ноябрь 2026 года.

В настоящее время в мире нет единого стандарта «халяль». В России на сегодняшний день действуют два национальных стандарта, а в арабских государствах — больше.

Луиза Игнатьева