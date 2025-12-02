Форум коммерческого автотранспорта Comtrans впервые пройдет в Казани

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году Казань впервые примет специализированную выставку и форум коммерческого автотранспорта России Comtrans. Мероприятие состоится с 6 по 9 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо», сообщают РИА «Новости».

Такой выбор города объясняется тем, что Татарстан является ключевым регионом российского машиностроительного кластера и одним из ведущих центров производства коммерческого транспорта. На территории республики работают пять крупных производителей: «КАМАЗ», «Соллерс Алабуга», «Аурус», «РариТЭК» и около 60 производителей автокомпонентов.

Директор выставки Роман Кузьмин отметил особую значимость события для развития отрасли. По его словам, форум станет площадкой для формирования будущего коммерческого автотранспорта России, где будут обсуждаться ключевые решения, заключаться важные контракты и представляться инновационные технологии. Впервые в истории выставки посетители смогут увидеть технику в действии — на территории МВЦ «Казань Экспо» будет организован полномасштабный тест-драйв коммерческого транспорта, включая грузовики, LCV и автобусы. Ожидается участие компаний из Китая, Ирана и стран СНГ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко подчеркнул, что машиностроение в республике составляет около 10% от общего объема производства, что эквивалентно примерно 0,5 триллиона рублей. Напомним, что ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин был удостоен звания Героя Труда России.

Наталья Жирнова