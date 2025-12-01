Индекс промпроизводства в Татарстане в октябре составил 113,1%

Среди отдельных отраслей наиболее существенный рост в октябре 2025 года показали производство электрического оборудования, лекарств, компьютеров и линз

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, индекс промышленного производства Татарстана в октябре 2025 года составил 113,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь — октябрь 2025 года показатель достиг 111,8%, а по сравнению с сентябрем текущего года зафиксирован рост на 9,7%.

В обрабатывающих производствах отмечен значительный рост выпуска продукции — 18,6%. Положительную динамику также показали сферы водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (+15%). Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,3%, при этом энергетический сектор продемонстрировал снижение на 4,2%. Среди отдельных отраслей наиболее существенный рост в октябре 2025 года показали: производство электрического оборудования (+51,1%), лекарственных средств (+35,7%), компьютеров и оптических изделий (+30,9%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За десять месяцев 2025 года значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования (+35,6%), прочих готовых изделий (+19%), электрического оборудования (+14,8%). При этом ряд отраслей продемонстрировал снижение показателей. В октябре 2025 года существенное падение отмечено в производстве машин и оборудования (-64,2%), мебели (-34,2%), текстильных изделий (-33,2%). За январь — октябрь 2025 года значительное снижение объемов производства зафиксировано в производстве одежды (-23,3%), добыче прочих полезных ископаемых (-17,9%), производстве мебели (-15,5%).

Казань развивается за счет стройки и промпроизводства. Например, за девять месяцев 2025 года в Казани зафиксирован рост промпроизводства на 10,3%. Однако в городе остается проблема с детсадами, а решать ее будут за счет нацпроекта.

Наталья Жирнова