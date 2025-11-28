В России подписан закон, индексирующий акцизы на 2026—2027 годы

Закон также отменяет обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам

Фото: Галия Шакирова

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию акцизов на 2026—2027 годы и устанавливающий их ставки на 2028 год. Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

Основное изменение касается повышения ставок акцизов на уровень инфляции для большинства товаров. Однако для «вредных для здоровья товаров» — табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукции и сахаросодержащих напитков — ставки будут индексироваться на величину, превышающую инфляцию.

В то же время закон отменяет обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам.



Согласно финансово-экономическому обоснованию, за счет повышения ставок акцизов на «вредные товары» федеральный бюджет в 2026—2027 годах дополнительно получит в общей сумме 138,3 млрд рублей. Индексация ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили принесет еще 10,5 млрд рублей.

В 2028 году за счет акцизов на «вредные товары» в бюджет планируется дополнительно привлечь 75,4 млрд рублей, а за счет других акцизов, индексируемых на прогнозируемый уровень инфляции, — 72,4 млрд рублей.

Этиловый спирт, спиртосодержащая продукция и алкоголь крепостью свыше 18%:

2026 год: 824 рубля за литр безводного этилового спирта,

2027 год: 857 рублей,

2028 год: 891 рубль.

Менее крепкая алкогольная продукция: акциз будет определяться как отношение 165 рублей в 2026 году (172 рубля — в 2027 году, 179 рублей — в 2028 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре.

предоставлено Алиной Карамовой

Виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы (кроме крепленого вина наливом):

2026 год: 49 рублей за литр,

2027 год: 51 рубль,

2028 год: 53 рубля.

Игристые вина (включая российское шампанское) — акциз увеличится со 160 рублей (2026 год) до 166 рублей (2027 год) и 173 рублей (2028 год).

Винные и другие напитки, крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом — со 165 рублей (2026 год) до 172 рублей (2027 год) и 179 рублей (2028 год).

Другие вина и плодовая алкогольная продукция — со 148 рублей (2026 год) до 154 рублей (2027 год) и 160 рублей (2028 год).

Сидр, пуаре, медовуха, пиво крепостью свыше 0,5% и до 8,6% включительно, а также напитки на его основе:

2026 год: 33 рубля за литр,

2027 год: 34 рубля,

2028 год: 35 рублей.

Более крепкое пиво — с 62 рублей (2026 год) до 64 рублей (2027 год) и 67 рублей (2028 год).

Сахаросодержащие напитки — с 2026 года акциз составит 11 рублей за литр.

Рената Валеева