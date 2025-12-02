Новости общества

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава КАМАЗа Сергей Когогин удостоен звания Героя Труда России

16:28, 02.12.2025

Награду присудили за особые трудовые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественного машиностроения

Глава КАМАЗа Сергей Когогин удостоен звания Героя Труда России
Фото: Максим Платонов

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин получил высшую госнаграду за трудовые достижения. Президент России подписал указ о присвоении руководителю предприятия звания Героя Труда России.

Согласно документу, награда присуждена за особые трудовые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Указ о награждении был официально опубликован на портале правовых актов.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Ранее Хайдара Гильфанова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоПромышленностьМашиностроение Татарстан

Новости партнеров

Читайте также