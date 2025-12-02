Глава КАМАЗа Сергей Когогин удостоен звания Героя Труда России
Награду присудили за особые трудовые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественного машиностроения
Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин получил высшую госнаграду за трудовые достижения. Президент России подписал указ о присвоении руководителю предприятия звания Героя Труда России.
Согласно документу, награда присуждена за особые трудовые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Указ о награждении был официально опубликован на портале правовых актов.
Ранее Хайдара Гильфанова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
