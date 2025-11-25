НПЗ Сербии на грани полной остановки из-за санкций США против России

Санкции США против NIS, в которой мажоритарная доля принадлежит российской стороне, вступили в силу 9 октября

Фото: Реальное время

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и находящийся под санкциями США, еще не остановлен, но работает в сокращенном режиме. По словам президента Сербии Александра Вучича, у предприятия осталось всего четыре дня до полной остановки, если не будет получено одобрение лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

— НПЗ NIS находится в технологическом режиме так называемой теплой циркуляции, некоем сокращенном режиме работы, он еще не закрыт, не остановлен. Это значит, что осталось 4 дня до полной остановки работы НПЗ, если не получим одобрения лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC), — цитирует Вучича РИА «Новости».

Ранее Вучич сообщил, что в воскресенье провел встречу с конгрессменами США, на которой обсуждалось развитие сотрудничества Белграда и Вашингтона, а также вопрос санкций против NIS. Президент Сербии подчеркнул, что его страна будет последовательно проводить меры по защите ее энергобезопасности и долгосрочных национальных интересов. Он также анонсировал, что сделает Минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое, по его мнению, американская сторона примет в интересах Сербии и самой компании.

Резервы дизельного топлива и бензина достаточны для обеспечения потребностей страны в декабре. Запасы NIS составляют 89 825 тонн дизельного топлива и 53 648 тонн бензина, а государство располагает 185 804 тоннами дизтоплива и 19 172 тоннами бензина, при этом новые поставки ожидаются в декабре.

Санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии», в которой мажоритарная доля принадлежит российской стороне, вступили в силу 9 октября. Вучич ранее отмечал, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.



15 октября Вучич предложил России рассмотреть возможность выкупа Сербией российской доли в NIS.

Рената Валеева