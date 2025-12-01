Россия готовится к тендеру на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Помимо сотрудничества в атомной сфере, российская сторона предлагает Саудовской Аравии наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ)

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Вице‑премьер России Александр Новак сообщил о текущей стадии подготовки к тендеру на строительство атомной электростанции в Саудовской Аравии. По его словам, в настоящий момент завершается оформление необходимой тендерной документации, однако конкретная дата проведения конкурса пока не определена — ее предстоит утвердить властям королевства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

— Идет подготовка к тендеру — сейчас такая стадия, — пояснил Новак в беседе с журналистами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо сотрудничества в атомной сфере, Россия предлагает Саудовской Аравии наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ). При этом вопрос об участии саудовских компаний в российских СПГ‑проектах на данный момент не обсуждается.

— Конкретно это не обсуждали. Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ, — подчеркнул вице‑премьер.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия взаимно отменили визовые требования для всех типов паспортов.

Наталья Жирнова