Илья Зуев покинул пост руководителя аппарата гендиректора КАМАЗа — он проработал там пять месяцев

До прихода в структуру КАМАЗа он занимал пост первого замруководителя исполкома Набережных Челнов

Фото: Тимур Рахматуллин

В топ-менеджменте российского производителя грузовиков КАМАЗ произошли кадровые изменения. Должность руководителя аппарата генерального директора компании покинул Илья Зуев, проработавший на этом посту пять месяцев. Уход связан с его переходом на другую работу.

До прихода в структуру КАМАЗа Зуев занимал пост первого замруководителя исполкома Набережных Челнов. О его уходе из городской администрации стало известно 10 июня, о чем тогда сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Зуев родился в городе Воткинске Удмуртской АССР. В 2000 году он окончил юридический институт МВД России. Его профессиональный путь начался в 1996 году в системе МВД Ижевска, после чего он продолжил службу в органах налоговой полиции Удмуртии. С 2003 по 2014 год Зуев служил в органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртии.

В 2016 году Илья Зуев переехал в Набережные Челны, где возглавил ОАО «Геополис» в качестве генерального директора. С июля 2017 года и вплоть до перехода в КАМАЗ он занимал позицию первого заместителя руководителя исполкома города.

Рената Валеева