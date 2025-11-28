Как безопасно совершать онлайн— и офлайн-покупки?

Рекомендации по защите покупок

Фото: Реальное время

Оплата товаров и услуг в интернете сегодня стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей по всему миру. Однако разнообразие способов оплаты может сбивать с толку, а вместе с удобством приходят и определенные риски. «Реальное время» в партнерстве с Банком «Аверс» разбирается в основных методах онлайн-платежей, их преимуществах и недостатках, а также в способах обезопасить себя при интернет-покупках.

Способы оплаты покупок в интернете

Благодаря удобству, скорости и доступности все больше покупателей выбирают онлайн-платежи, что подтверждается стремительным ростом электронной коммерции. Такой способ оплаты позволяет легко приобретать необходимые товары и услуги в любое время и из любого места, делая процесс покупок легким и комфортным.

Как можно расплатиться за покупки в интернете?

Банковские карты. Плюсы: быстрая и привычная оплата, поддержка большинства магазинов, возможность возврата средств при спорных ситуациях. Минусы: риск мошенничества и кражи данных карты, требует осторожного обращения с реквизитами. Электронные кошельки (ЮMoney, Qiwi, PayPal и т.д.). Плюсы: высокий уровень безопасности благодаря посредничеству сервиса, быстрые платежи без ввода данных карты, удобство и популярность в разных странах. Минусы: комиссии при переводах и выводе средств, не везде принимаются. Оплата через мобильных операторов. Плюсы: удобство, не требуется банковская карта или электронный кошелек, быстрота проведения платежа. Минусы: лимит на сумму платежа, высокая комиссия и небольшой выбор магазинов. Безналичный расчет через интернет-банк. Плюсы: высокий уровень безопасности благодаря двухфакторной аутентификации, прямые платежи с банковского счета. Минусы: требуется знание процедуры и доступ к интернет-банкингу, иногда более сложный и медленный процесс оплаты. Наложенный платеж. Плюсы: оплата при получении товара, что снижает риск мошенничества. Подходит для тех, кто не доверяет электронным способам. Минусы: более долгий процесс получения товара, возможные дополнительные сборы от курьерских служб.

Ключевые риски и способы защиты

Оплата в интернете сопряжена с рядом опасностей, о которых важно помнить. Среди основных рисков — фишинговые сайты, которые создаются с целью копирования реальных магазинов и кражи ваших персональных данных. Также представляют угрозу поддельные приложения и мошеннические сервисы, маскирующиеся под легитимные платформы. Значительную опасность представляет отсутствие шифрования при передаче данных, когда сайты не используют протокол HTTPS, — в таких случаях возможен перехват вашей информации злоумышленниками. Наконец, распространены мошеннические схемы с возвратом платежей, при которых преступники обманывают систему и возвращают деньги после получения товара или услуги, причиняя ущерб продавцам и покупателям. Внимательность и проверка безопасности ресурсов помогают снизить эти риски.

Как обезопасить себя при онлайн-покупках?

Оплачивайте только на проверенных сайтах с защищенным соединением (HTTPS).

Производите периодическую принудительную смену личных паролей в интернет-сервисах.

При формировании новых паролей обеспечивайте их стойкость, используйте сложные длинные комбинации символов в разных регистрах, цифры и спецсимволы, не применяйте единый пароль для разных сервисов.

Используйте карты с ограниченным лимитом для онлайн-покупок. Или для осуществления интернет-покупок используйте отдельную карту, которую будете пополнять только на сумму предстоящей покупки.

Не вводите данные карты на подозрительных или сомнительных ресурсах.

Отдавайте предпочтение электронным кошелькам и платежным системам с двухфакторной аутентификацией.

Регулярно проверяйте выписки по карте и немедленно сообщайте банку о подозрительных операциях.

Используйте антивирус и обновляйте программное обеспечение.

Не переходите по ссылкам из сомнительных писем или сообщений.

Выбор способа оплаты в интернете зависит от удобства и уровня доверия к продавцу. Каждой технологии сопутствуют собственные плюсы и минусы, а грамотное соблюдение мер безопасности поможет защитить ваши финансы и личные данные. Следуя простым правилам предосторожности, можно наслаждаться всеми преимуществами онлайн-шопинга без лишних рисков.

Современные технологии оплаты

Развивается не только сфера онлайн-платежей. Обычные способы оплаты товаров в магазинах или транспорте тоже шагнули далеко вперед. Все больше жителей России оплачивают покупки смартфоном, по QR-коду, без карты и даже без интернета.

Какие инструменты пришли на смену банковским картам?

Сервис Mir Pay. Он позволяет оплачивать покупки через смартфон без физической карты, просто поднеся устройство к терминалу. Для многих это удобный вариант, так как позволяет обходиться только телефоном. Кроме того, «Мир» тесно интегрируется с программами лояльности и кешбэка, что делает оплату выгодной и комфортной. Платежная система «Мир» является ключевой основой безналичных расчетов в России. Карты «Мир» принимаются повсеместно — в магазинах, транспорте, аптеках, на АЗС и в других местах ежедневных покупок. Главным преимуществом «Мира» является финансовая независимость: все транзакции обрабатываются на территории РФ без участия иностранных операторов. Технология «Волна». Это инновационный способ оплаты, основанный на передаче ультразвуковых сигналов. Терминал посылает звуковую волну, которую смартфон улавливает микрофоном. В приложении автоматически генерируется платеж, который подтверждается без необходимости интернета, NFC или мобильной связи. Это особенно актуально в условиях с плохим покрытием — метро, подземных переходах, транспорте. Цифровой рубль. Это электронная форма национальной валюты России, выпускаемая Банком России и приравненная к обычному рублю 1 к 1. Он хранится в цифровом кошельке, доступном через банковские приложения. Главная особенность цифрового рубля — возможность проводить платежи офлайн, без подключения к интернету, что важно для транспорта, путешествий и отдаленных регионов. Цифровой рубль не заменяет наличные и карты, а расширяет возможности выбора форм оплаты для пользователей, повышая удобство и безопасность финансовых операций. Биометрия в оплатах. Она позволяет оплачивать товары и услуги без использования устройств или карт — просто взглянув в камеру терминала. Система распознает лицо и, сверив данные с сохраненной биометрией (согласие пользователя обязательно), совершает оплату. Биометрия обеспечивает быстрое и простое совершение покупок без ввода паролей или поиска телефона.

Таким образом, развитие российских платежных технологий нацелено на повышение удобства, безопасности и доступности оплаты благодаря интеграции бесконтактных сервисов, инновационных способов передачи данных, цифровых валют и искусственного интеллекта, который становится незаметным помощником в финансовых операциях. Сейчас ИИ анализирует платежи, выявляет подозрительные транзакции и предотвращает мошенничество. Он может оптимизировать выбор способа оплаты — система сама подберет наиболее выгодный метод в конкретной ситуации, учитывая кешбэк, программы лояльности, рассрочки или бонусы, что сделает оплату еще более удобной и выгодной.

Совершая онлайн— или офлайн-покупки, соблюдайте осмотрительность, проверяйте корректность сумм и других данных, а для личной безопасности не показывайте и не сообщайте никому PIN-код, CVV/CVC-код и данные для 3D-Secure.