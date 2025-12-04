Евгений Ярощук: «Готовимся к серьезному противостоянию с Астраханью»

После матча с Астраханью казанские ватерполисты завершат официальные матчи текущего года

Евгений Ярощук. Фото: предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Казанский «КОС-Синтез» завершил первую часть Евразийской ватерпольной лиги. После 10 сыгранных матчей участники турнира разделились на Суперлигу и Высшую лигу, где продолжат играть «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» соответственно. О предстоящих матчах наших ватерполистов с астраханским «Динамо-СШОР» в интервью «Реальному времени» рассказал наставник «КОС-Синтез» Евгений Ярощук.

«КОС-Синтез» завершил первый этап, победив всех соперников»

— Евгений Александрович, прошла первая отборочная часть нового турнира — Евразийской ватерпольной лиги. Как вы оцениваете ее события?

— Предварительный этап был поделен на четыре тура, и начинали мы домашними матчами с чеховским «Штурмом-2002» и второй командой «КОС-Синтез-УОР», оба раза победив. Второй тур состоялся в Рузе, в гостях у «Штурма-2002», но так как мы сыграли с этой командой в Казани, то для нас оба поединка получались такими, как на нейтральной площадке с московскими «Востоком» и «Востоком-2». И вот тут надо признаться, что вторая команда москвичей меня удивила, в том числе потому, что по итогам отборочного этапа пробилась в Суперлигу, опередив все тот же «Штурм-2002».

— Предположим, это реверанс в пользу команды, где играет Артем Древаль, а его мама Светлана с недавних пор отвечает за развитие водного поло в стране, будучи избрана руководителем дирекции водного поло в Федерации водных видов спорта России. Повторилась ситуация времен СССР, когда Вячеслав Колосков рулил советским футболом, а его сын играл в одной из команд.

— Реальных объяснений турнирного подъема «Восток-2» я вижу несколько. У них получился сплав опыта и молодости, поскольку это не такая уж и молодежная команда. У москвичей капитан команды Михаил Уткин 1995 года рождения. Например, в нашем втором коллективе «КОС-Синтез-УОР» основа состоит из ребят, начиная с 2006 года рождения. Многое решает голкипер Артем Тишкин, который был признан на прошлом финале молодежного первенства лучшим вратарем. А на нынешней площадке, чьи размеры сейчас сократились по новым правилам, значимость вратаря существенно выросла. Что касается Артема Древаля, то его место в основе важно еще с точки зрения, что он леворукий, что дополнительно ценится в нашем виде спорта. Плюс с ними плодотворно работает Павел Халтурин, который поиграл у нас в Казани, а под занавес карьеры — в Черногории, сейчас использует европейский опыт в тренерской работе. И это радует, поскольку без сильной Москвы в водном поло развивать наш вид спорта будет гораздо сложнее. Сами посудите: там шесть ватерпольных школ, воспитанники которых могут продолжать карьеры только в двух командах мастеров.



У нас с ними выдалась самая нерезультативная игра по счету — 12:9. Причем мы вели в четыре мяча, но в концовке решили разыграть ситуацию с лишним полевым игроком, заменив голкипера. Но потеряли мяч и получили в пустые ворота. А некрупный счет в целом объяснялся тем, что мы приехали на игру за четыре часа до ее начала. Решили не лететь на самолете, чтобы вдруг не получился конфуз, выбрали поезд. Поэтому получается так, что всех соперников мы обыгрывали крупно, включая наших соперников по шестерке сильнейших, а с «Востоком-2» разница была только в три мяча.



Никита Деревянкин в матче со второй командой Астрахани забросил 13 мячей, практически половину из 28 голов всей команды. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

— В нашей команде спортшколы есть знакомая фамилия — Дамир Фатахутдинов.

— Это сын моего помощника по главной команде Артура Фатахутдинова. У них в команде любопытная ситуация. Тренирует наставник Артур Хабибуллин из выпуска 1990 года рождения, который тренировал Виктор Крюков, а теперь Виктор Львович помогает своему воспитаннику. Любопытно, что с того выпуска начался подъем нашей спортшколы, чьи воспитанники спустя долгий период выиграли первенство России. Там играли Галимзянов, ныне один из наставников нашей второй команды, Зиннатуллин, Тихонов и наш действующий ветеран Адель Латыпов, плюс приехавшие тогда из Астрахани Кокшаров, Плискевич, до сих пор играющий в составе Питера. С этим возрастом начинали тренерскую работу мы с Иреком Зиннуровым, президентом нашего спортклуба, который из наших ребят сделал костяк молодежной сборной страны.

Затем мы с Иреком Хайдаровичем подхватили следующий возраст 1991—1992 годов рождения, когда после скоропостижной смерти Евгения Мишина с ребятами некому было работать. И в итоге стали вторыми, обыграв Волгоград с Петей Федотовым, играющим сейчас за Казань, с Лазаревым и уже закончившим Буяком, Харламовым. А в финале только два мяча уступили Московской области, которая собрала в своих рядах костяк сборной: Андрюков, Нагаев, Холод, покойный Тимаков. С этими ребятами мы также потом поработали под эгидой молодежной сборной России.

«Перед Новым годом нам предстоят важные встречи»

— С этого возраста, если не ошибаюсь, начались международные турниры по водному поло в Казани, которые ознаменовали собой подготовку города к Универсиаде 2013 года. Последними в тех турнирах принимали участие молодые ватерполисты 1993 года, из которых в вашей команде остался Роман Шепелев. Но вернемся к обзору матчей чемпионата страны.

— Третий тур мы провели в Астрахани, обыграв сборную Белоруссии и обе команды Астрахани, включаю основу со счетом 16:8. И на заключительном туре в Казани обыграли две команды Санкт-Петербурга, включая «Балтику» и волгоградский «Спартак». Центральный матч тура был с Волгоградом при большом скоплении наших болельщиков, с интересной шоу-программой, думаю, нашим все понравилось, особенно счет 20:13. При этом два стартовых периода была напряженная борьба, команды шли мяч в мяч, была интрига, пока в третьем периоде мы не ушли вперед, выиграв 6:2.

Функционально команда хорошо смотрелась, но на следующий день играли с питерской «Балтикой», когда у нас заболели два ведущих игрока Коля Лазарев и Артем Одинцов. У соперника сейчас достаточно интересная команда, прошедшая процесс омоложения, с новым наставником Сергеем Горовым, который немножко поменял игровой рисунок. В итоге «Балтика» забрала очки у астраханского «Динамо», выиграла там по пенальти. В нашем очном противостоянии мы по счету уходили на два-три мяча, «Балтика» догоняла, но в четвертом периоде мы подняли игровую концентрацию, отработали качественно в защите, реализовав свои моменты. В итоге, обыграв «Балтику», мы за стартовый этап набрали максимальное количество очков, победив во всех играх.



Синтезовцы завершили первый круг, выиграв десять матчей из десяти. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

— Кстати, называя «КОС-Синтез-УОР» второй командой, мне кажется, вы немного ошибаетесь, поскольку вторая дружина играет зачастую против нас, защищая цвета других команд.

— Да, четыре воспитанника казанской спортшколы играют в «Балтике» (Белянский, Махиянов, Сергеев, Тазеев). Столько же — в «Востоке» (Гинятов, Иванов, Мирзиев и вернувшийся из чемпионата Саудовской Аравии Егоров). По трое в Волгограде (Буланаев, Усов, Шайхудинов) и в подмосковном «Штурме-2002» (Бадьяров, Ганиев, Мясников). Стоит еще раз отметить нашу спортивную школу Олимпийского резерва по водному полу, которая дает качественный резерв и для первой команды, и для всей ватерпольной России.

И только «штурмовики», получается, не встретятся с нами в матчах начавшейся Суперлиги, которую составят первые шесть сильнейших команд. А «КОС-Синтез-УОР» в составе оставшейся пятерки, занявших места с седьмого по 11-е, продолжат сезон в Высшей лиге, где к ним присоединятся команды Чехова, Ростова-на-Дону и сборная Казахстана. До Нового года нам предстоит матч с серьезным соперником — это астраханское «Динамо-СШОР», которое сыграет в Казани в матчах 5 и 6 декабря.



После противостояния на Каспии — перерыв в чемпионате

— После матчей с Астраханью еще три недели до Нового года...

— После этого наступает перерыв в чемпионате, связанный с проведением мероприятий сборных команд России по всем возрастам, начиная с национальной сборной и заканчивая юношескими командами. Также и женская национальная команда соберется на сборы. И там, получается, есть моменты определенные, что допустили нас до международных соревнований, и первый старт пройдет в середине апреля на Мальте. Это Кубок мира, отборочный этап, второй дивизион. Туда приедут сборные Германии, Грузии, Румынии, может быть, сборная Франции подключится. Плюс хозяева, сборная Японии.

Достаточно сильный турнир ожидается за две путевки в класс сильнейших. А уже этот класс сильнейших из восьми сборных сыграет в финале Кубка мира в Австралии, где-то в конце июня — начале июля. Нашей сборной необходимо зацепиться за эти две путевки и попасть в финал восьми, а уже там посмотреть, на каком уровне мы сейчас находимся. Сама сборная соберется 10 декабря, и после Нового года наш чемпионат возобновится. В нашем случае будет третий тур, когда мы сыграем в Волгограде с местным «Спартаком».



В том, что казанская команда меньше всех пропустила, большая заслуга основного голкипера Игоря Чиркова. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Водное поло в Европе сильно хорошим трафиком международных матчей»

— Кто уже вызван из «КОС-Синтеза» в состав национальной сборной?

— В этом плане многое пока неясно из-за привходящих обстоятельств. Могу сказать лишь, что команды готовы сделать все для успешного выступления сборной, в том числе пойти на изменения в календаре чемпионата, лишь бы показали достойный результат.

— Кстати, среди наших соперников на Мальте нет ни одной сборной из стран, категорически настроенных против России. Да и в Австралии, загадывая на финал, успели стартовать коллеги из гребли, которые успели съездить на чемпионат мира.

— Так то да, хотя в Австралии, как и в Канаде, есть сильные украинские диаспоры, посмотрим. С точки зрения визовой поддержки, я так понимаю, у нашей федерации сложились хорошие отношения с коллегами из Венгрии, и они могут помочь с оформлением спортивной визы сроком на 30 дней.

— Сейчас в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги стартовало 11 команд, и это ровно столько, сколько играет в сильнейшем дивизионе Хорватии. При этом команд, которые будут реально бороться за медали, у нас пять. И этим мы повторяем ситуацию в Черногории, где тоже пять клубов. При этом в Хорватии есть еще команды, но они любительские, а в Черногории — молодежные. Обе сборные в числе лидеров мирового водного поло. Чей путь развития вы бы выбрали?

— В Хорватии при 11 клубах в их Суперлиге боеспособными можно назвать только пять из них. Примерно такая же ситуация во всех странах Европы, где есть по несколько лиг, но на плаву, что называется, пять-шесть команд. В той же Сербии сейчас три лиги, но сильные клубы — «Раднички», «Шабац», чуть подсдавшие в этом сезоне «Нови Београд», рядышком «Црвена звезда», омолодившийся «Партизан». Водное поло в Европе сильно не внутренними чемпионатами, а хорошим трафиком международных матчей, в Региональной ватерпольной лиге, еврокубках, число которых увеличилось до четырех.

В обороне Эмиль Зиннуров. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Нам необходимо было лучше подготовиться к четвертому туру»

— В ноябре в Казани проходили турниры ветеранских команд. Изначально там не было ветеранов, задействованных в профессиональных командах, ДЮСШ. Даже подумал, что вам, например, запрещено играть на таком уровне. Но потом в составе ветеранской команды Питера я увидел Сергея Горового.

— Действующего наставника «Балтики». Я потом еще шутил, что поэтому его команда занимает пятое место, что главный тренер распыляет внимание и на подопечных, и на свои матчи. Что касается меня, то я получил приглашение сыграть в родном бассейне, и очень хотел этого, но в этот период нам необходимо было лучше подготовиться к четвертому туру, во время которого сыграли и с Волгоградом, и с Питером. А подготовка включает в себя не только проведение тренировочного процесса, но и просмотр видео матчей соперников, в том числе просмотр на медленной скорости, с перемоткой моментов, на которых необходимо сделать акцент. Проводись турнир ветеранов сейчас, во время перерыва, мы бы, конечно, участвовали. Я имею в виду еще и Раиса Ковязина, Сергея Дудкина, задействованных с воспитанниками в первенстве России. Но необходимо поздравить команду наших ветеранов 45+ во главе с Иреком Зиннуровым, который, по-моему, играл без перерывов. Кирилл Макаров собирал команду, Тимур Хаиров очень хорошо сыграл, в целом всех хочется отметить за победу в турнире, в ходе которой они опередили сильную команду Питера.

— Хотелось бы отметить и соперников. Питер собрал казахстанцев Горового, Котенко, Кузоба, узбекистанца Лощинина, белоруса Басика. В московском «Динамо» сыграли узбекистанец Чекунов, азербайджанец Масловский, таджикистанец Плохушко, украинцы Иришичев, Ушаков, Хальчицкий. Это была такая мини-Спартакиада народов СССР, турнир, на котором снова встретились представители семи бывших республик Союза.

— Игорь Крюков, кстати, играл в своей спортивной карьере за ККФ из Баку, а сейчас защищал цвета московского «Динамо» на международных турнирах, когда нас к ним допускали. Тот же Узбекистан, откуда родом наш Раис Ковязин, и сейчас работает Саша Яшнов, поигравший в Казани. Ирек Зиннуров защищал на международных турнирах цвета ветеранской команды из Молдавии. Сейчас, кстати, за Питер играл воспитанник казанского водного поло Александр Котерев. Мы все вышли из одной — советской школы водного поло, и это навсегда останется с нами. Поэтому я бы даже не стал акцентировать внимание на итогах прошедшего ветеранского турнира, в котором принимали участие и женские команды в своей дисциплине. Главное, что все поиграли, пообщались, получили заряд бодрости, поскольку обошлось без травм.

