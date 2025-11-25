«Региональные дороги нужно подтягивать»: куда «закатали» деньги в 2025 году

Дорожный «бюджет» республики в 82,2 млрд рублей поделили между ремонтом региональных и муниципальных дорог и реконструкцией участков М-7

«Предстоит повышать качество региональных дорог, а это почти 14 тысяч километров. Из них 52% отвечают нормативному состоянию, остальное нужно подтягивать», — обозначил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов вектор на будущее. Основные заказчики дорожно-строительных программ — республиканское ГКУ «Татглавдортранс» и федеральное ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» под руководством главы Минтранса отчитались сегодня о сданных свыше 300 км в республике. Больше всего — 200,2 км региональных и муниципальных дорог — было обновлено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с бюджетом в 14 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бюджет Татарстана взял дороги на себя

В этом году дорожно-строительная кампания в республике была проведена почти полностью за счет региональной казны. На проведение работ было выделено 82,2 млрд рублей, из которых львиная часть в 74,3 млрд пришлась на бюджет республики, сообщил глава Минтранса Фарит Ханифов в первые минуты брифинга. Именно отсюда был взят приоритет на ремонт региональных и муниципальных дорог. По уровню соответствия нормативным показателям они отстают от дорог федерального значения. К примеру, в республике лишь 52% региональных дорог отвечают нормативным значениям, тогда как среди федеральных таковых 77,6%. Добавим, что оба показателя недотягивают до целевого значения в 85%.

Впервые в республике в полном объеме началась реализация программы улично-дорожной сети городов, сообщил Ханифов. На нее потратили рекордные 36,6 млрд рублей, или почти половину дорожного «пирога» республики. Причем к нему добавили еще и федеральные ресурсы, поступающие в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Один из ключевых его показателей — улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году, и дороги вносят весомый вклад в достижение цели. Как пояснил Ханифов, там, где есть хорошая дорога, сразу оживляется жилищное строительство. Увязка федеральных проектов по жилищному строительству и дорожной инфраструктуре должна обеспечить достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Агломерации «подписали» на дорожную часть «Инфраструктуры для жизни»

В результате в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был проведен ремонт и реконструкция 200,8 км дорог в агломерациях республики, сообщил глава ведомства. На эти цели бюджеты РФ и РТ направили 14 млрд рублей на паритетных началах. То есть 7,9 млрд рублей из федерального бюджета «влились» в программу дорожных работ лишь благодаря попаданию республики в этот нацпроект. В эту обособленную программу включили четыре крупные агломерации и несколько муниципалитетов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В Казанской агломерации, которая охватывает и пригород Казани, было обновлено 22 километра почти на 17 участках дорог. Общие затраты составили 16,2 млрд рублей. Набережные Челны получили 4,53 млрд рублей. На них отремонтировали участки протяженностью 11 км на трех ключевых магистралях города. Нижнекамску выделили 1,58 млрд рублей. На эти средства отремонтировали 3 километра на 12 участках дорог, — сообщил Фарит Ханифов. И отметил, что в конце ноября в городе откроют участок на Соболевской дороге.

«Население было шокировано»: грунтовые дороги начали готовить под асфальт

В этом году республика взялась «уничтожать» грунтовые дороги, которые прокладывали как временные. Как часто бывает, они стали постоянными. На перевод автомобильных дорог из грунта в ЩПС Рустам Минниханов выделил 1 млрд рублей. Программой охватили 15 объектов общей протяженностью более 37 км.

— В первых 14 муниципальных образованиях поверх грунтовых дорог уложили щебеночно-песчаную смесь. В дальнейшем по ним сразу же можно будет продолжить асфальт, — заметил министр. Но пока остановились на промежуточном варианте.

Но эти усилия вызвали восторг у местных жителей. «Знаете, население просто было шокировано. Не то слово, приятно удивлены. Каждый день работы наших дорожников жители населенных пунктов ездили и снимали, кто как работает», — поделился Ханифов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фронт работ на этом не закончился. «Населенных пунктов с такими дорогами в Татарстане еще достаточно много — порядка 500. После укладки нового дорожного покрытия в деревни и села начинают возвращаться жители, начинается активная застройка. Поэтому важно, чтобы программа получила дальнейшее развитие», — сказал министр.



По заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Татарстане была проведена реконструкция 175 км дорог федерального значения, сообщил глава управления Илдар Мингазов.

Один из ключевых проектов — реконструкция участка федеральной трассы М-7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Этот отрезок длиной 96,5 км стал частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Количество полос на этом отрезке увеличилось с двух до четырех, а на некоторых участках — даже до шести.



Второй важный участок — новая четырехполосная магистраль в составе скоростной дороги Казань — Оренбург в обход села Сокуры. В этом году построили 6 километров в рамках реконструкции 24 км трассы — от развязки на аэропорт до села Державино. Запуск движения произошел в октябре 2025 года, новый участок призван разгрузить транзитный трафик и повысить безопасность движения. Полное завершение всех работ на 24-километровом участке планируется в 2026 году

Платный дублер Оренбургского тракта прошел госэкспертизу

В будущем году республика продолжит строить платные дороги в Казани. Отвечая на вопрос «Реального времени» о трафике, глава Минтранса сообщил, что первые проекты на трассе Алексеевское — Альметьевск и втором этапе Вознесенского тракта в Казани показывают трафик выше расчетных показателей. «Две дороги были реализованы по концессионному соглашению. По трафику, который установился на дороге Алексеевское — Альметьевск, можно сказать, что расчеты, которые закладывались, были скромнее, чем получилось на самом деле. Востребованность этой дороги уже сегодня превышает в два раза те цифры, которые должны были быть в конце 2024-го, в 2025 году», — рассказал он.

Средний трафик по первой дороге составляет 5,5 тыс. машин в сутки. «Эта дорога очень понравилась нефтяникам и всем жителям юго-востока республики. Даже жалеют, что мы пока не можем продолжить, довести до логического завершения — соединить М-7 с дорогой М-5. Этот участок еще на стадии планирования», — подчеркнул Фарит Ханифов.

На платном участке Вознесенского тракта в сутки проходит 16—17 тыс. автомобилей. «Летом проезжало более 20 тыс., а рекорд — 24 тыс. машин в сутки. Осенью наблюдается небольшое снижение движения. Сейчас наша главная задача — обеспечить комфортный проезд», — резюмировал он.

— Сейчас осень, и мы замечаем снижение трафика, особенно на мостах и плотинах. Наша главная задача — обеспечить комфортный проезд для всех пользователей. Третий проект — дублер Оренбургского тракта прошел госэкспертизу, — сообщил глава Минтранса. Правда, сумму инвестиций не назвал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его беспокоят автомобилисты-«халявщики». Все платные участки дороги функционируют по привычной схеме: проезжая через пункт оплаты, автомобилисты фиксируются, и им необходимо произвести оплату в течение нескольких дней. Если оплата не была произведена, государственный орган, в данном случае Министерство транспорта, уведомляет водителя о необходимости оплаты. Ему предоставляется дополнительное время — 20 дней, чтобы выполнить обязательство. В противном случае грозит ощутимый штраф.