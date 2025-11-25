«Сбор совести», лотерея с чеками и нашумевшие поправки в НК

Обзор горячих новостей из налоговой

Минувшая неделя выдалась горячей для бизнеса в плане налоговых изменений. Так, в Госдуме приняли поправки в Налоговый кодекс, предложили ввести новый целевой сбор, а также задумались над борьбой с «наличкой» без чека. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Госдума приняла комплекс поправок в Налоговый кодекс



В минувший четверг Госдумой были приняты в третьем чтении нашумевшие налоговые поправки. Главной из них является повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 года. Хотя именно это изменение вряд ли сильно повлияет на бизнес. Разница в 2% скажется на тех предприятиях, которые и так балансировали на грани рентабельности. В остальном же бремя ляжет на плечи потребителей. Ожидается, что с начала 2026 года цены на большинство продуктов и услуг поднимутся как минимум на пару процентов.

Больше всего критики получила поправка по снижению порога выручки для взимания НДС с плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН). Изначальный проект предусматривал, что показатель упадет в шесть раз — с нынешних 60 млн рублей до 10 млн рублей. Однако в итоге порог выручки решили уменьшать плавно: с 2026 года — 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей. То же самое касается плательщиков ПСН. При этом из числа «патентщиков» хотели убрать грузоперевозчиков и розничных торговцев, но эти пункты смогли отстоять, и в окончательную версию поправок они не вошли.

Снижение порога выручки для взимания НДС сильнее всего ударит по малому бизнесу и предприятиям в регионах, где цены выше, чем в среднем по стране. К примеру, на Крайнем Севере большинство продуктов и услуг дороже, а значит, установленные показатели будут достигаться быстрее. Предполагалось, что этот момент учтут в окончательном варианте, однако про него «забыли».

Еще одна немаловажная поправка касается отмены льготы по НДС на операции по банковским картам. С 2006 года банки и платежные компании были освобождены от налога на добавленную стоимость по карточным операциям. Эта мера вводилась, чтобы приучить компании и население к безналичным расчетам. Спустя 20 лет, по всей видимости, власти решили, что «безнал» прижился, и отменили льготы. При этом поправка не затронет относительно новую для страны Систему быстрых платежей (СБП) через QR-коды. Между тем возвращение налога поможет привлечь в бюджет примерно 30 млрд рублей, но приведет к удорожанию банковских услуг. В том числе эквайринга для бизнеса, а банки заставит отказаться от некоторых видов бонусных программ и кешбэков.



«Сбор совести»

Производителей алкогольной и табачной продукции предложили обложить целевым налогом. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением к Минфину ввести «сбор совести» в размере 3% от выручки для отраслей, которые формируют массовые зависимости. Эксперты уже оценили такую инициативу «несбыточной» по нескольким причинам. Они полагают, что, во-первых, алко— и табачные компании уже платят большие суммы в бюджет через акцизы и налоги, а во-вторых, целевые сборы почти никогда не находят одобрения во властных структурах.

Впрочем, Даванков предлагает взять за пример ситуацию с азартными играми в России. С 2021 года все букмекерские фирмы делают дополнительные целевые отчисления на развитие спорта. Эти сборы стекаются к Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ), откуда затем распределяются по российским спортивным федерациям. Далее в каждой федерации 70% полученных отчислений направляют на спорт больших достижений, а 30% — на детский спорт. Подобная инициатива оказалась настолько успешной, что букмекерские отчисления стали едва ли не главными источниками финансирования в спортивной отрасли.

«Сбор совести» также подразумевает создание единого регулятора, который будет распределять полученные средства. В дальнейшем деньги должны пойти на предоставление бесплатного лечения больным от алкогольной и табачной зависимости. При этом есть вероятность, что в случае одобрения требуемые 3% налога снизят. Даже букмекеры платили до этого менее 2,5%. Поэтому алкогольным и табачным компаниям могут дать на начальном этапе более лояльные размеры целевого налога.

«Камералки» в чужой ИФНС

В списке нашумевших поправок в Налоговый кодекс оказался еще один интересный пункт. Отныне проверки будут проходить по принципу экстерриториальности. Таким образом, «камералку» бизнеса смогут проводить:

налоговый орган, в который сдана декларация;

уполномоченный налоговый орган.

Причем не имеет значения, из какого региона «чужая» налоговая. Если ваша компания попала под такую проверку, то за пять дней должны будут предоставить уведомление об этом. При этом пояснения по ходу проверочных мероприятий можно предоставить и в свою ИФНС.



Введение такой поправки оправдывают двумя моментами. В первую очередь, это сделано для уменьшения случаев коррупции в расследовании налоговых преступлений. Но основной повод не в этом. Если для крупных мегаполисов проверки малого бизнеса не столь интересны, то для инспекций из других регионов будут лакомым кусочком. Впрочем, некоторые выездные проверки передавали «чужим» территориям еще до принятия поправок. Сейчас «всего лишь» узаконили некоторые моменты.

В Евросоюзе растет доля налогов в ВВП, Россия идет по их стопам

Статистическое управление Евросоюза отчиталось об увеличении общего соотношения налогов в ВВП организации. Показатель вырос до 40,4% с 39,9% за прошлый год. В общей сложности доходы от налогообложения достигли 7,281 трлн евро. Больше всего коэффициент соотношения налогов к ВВП у Дании — 45,8%, Франции — 45,3% и Бельгии — 45,1%, тройку «худших» замыкают Ирландия (22,4%), Румыния (28,8%) и Мальта (29,3%).

В России, по всей видимости, решили погнаться за Евросоюзом в плане влияния налогов на пополняемость бюджета. На сегодняшний день доля налоговых отчислений в ВВП страны составляет, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, около 30%. Со следующего года с повышением НДС и принятых на неделе поправок эти цифры должны поползти вверх.

Каждый кассовый чек — лотерея

В России предложили сделать каждый кассовый чек лотерейным билетом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он предлагает организовать регулярную лотерею, где в качестве билетов будут выступать кассовые чеки. В качестве примера автор привел Тайвань, где подобная лотерея проводится с 1951 года. Там розыгрыши проводят каждые два месяца и разыгрывают крупные денежные призы: от 500 (1 200 рублей) до миллиона (2,6 млн рублей) тайваньских долларов.

Мера должна помочь снизить долю теневого бизнеса в России. С учетом новых поправок в стране ожидается новый виток перехода населения и предпринимателей на наличные расчеты. В таком случае некоторые сделки будет сложно проверить без регистрации через кассу. Со вводом лотерейной инициативы предполагается, что покупатели массово начнут запрашивать у продавцов кассовые чеки для участия в лотерее.