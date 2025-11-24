Илья Вольфсон: «История не массовая, но куда более фатальная для пострадавших»

В Госдуме предложили методы борьбы с мошенничеством при покупке недвижимости у пенсионеров

Фото: Адель Гайнуллин

Российские суды признали недействительными уже более 3 000 сделок по покупке недвижимости у пенсионеров. Мошенники убеждают продавца перевести деньги на подставные счета, а покупатель в итоге остается без финансов и без жилья. Сегодня депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон и его коллега Сергей Колунов предложили установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также ввести их обязательное страхование. Почему суд не способен урегулировать споры в таких прецедентах в рамках правого поля и как бороться с новой схемой — в материале «Реального времени».

«Покупатель остается ни с чем»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон выступили с инициативой по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, затрагивающим в первую очередь пожилых граждан. Об этом сообщает парламентарий от Татарстана в своем телеграм-канале.

Документ с соответствующими предложениями направлен председателю Верховного суда Игорю Краснову.

— Ко мне и к коллегам в Государственной думе все чаще обращаются люди, которые после покупки квартиры внезапно оказываются и без жилья, и без денег. Речь о ситуациях, когда продавцы уже после сделки идут в суд, добиваются признания договора недействительным, возвращают себе квартиру, а добросовестный покупатель остается ни с чем, — пишет Вольфсон.

В частности, законодатели настаивают на двух ключевых изменениях:

введении обязательного нотариального заверения всех сделок с недвижимостью;

обязательном страховании сделок, если это является единственным жильем.

«Вызывают огромное возмущение цинизм и беспринципность людей»

Как Вольфсон рассказал «Реальному времени», на сегодняшний день известно уже о более чем 3 тыс. случаев обмана по такой схеме. «Это количество, к сожалению, будет увеличиваться», — уверен он.

— Оценивать остроту вопроса, основываясь на количестве случаев, я бы не стал. История, может быть, и не массовая в сравнении с теми же самыми телефонными мошенничествами, но куда более фатальная для пострадавших. Одно дело — потерять несколько десятков тысяч рублей, другое — остаться без жилья и денег за квартиру. Кроме того, вызывают огромное возмущение цинизм и беспринципность людей, которые вовлекают в свои схемы пожилых людей, — заявил депутат Госдумы от Татарстана изданию.

По словам Вольфсона, эксперты рынка недвижимости высказывают разные мнения насчет противодействия этой схеме. Однако предложенные меры, по его мнению, ощутимо сократят поле для злоумышленников.

— Дождемся мнения Верховного суда и будем дорабатывать эти инструменты при необходимости. Есть еще несколько подходов, но пока они в проработке, и еще рано заявлять о них публично, — подытожил депутат.

Почему решение суда не гарантирует возврата денег

Ключевая проблема кроется в юридической процедуре, применяемой при оспаривании таких мошеннических сделок, рассказал «Реальному времени» директор компании «СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров. Когда суд признает сделку недействительной, совершенной под влиянием обмана, применяется так называемая двусторонняя реституция. Это означает, что продавцу должна быть возвращена квартира, а покупателю — уплаченные за нее деньги.

— Формально юридически суд принимает это решение по поводу возврата денег. Но, как правило, этих денег уже нет. То есть вы уже их не можете догнать. Как правило, по такой сделке расчет идет не в пользу продавца. Деньги либо минуя продавца, либо транзитом через него проходят на счета подставных компаний, подставных физических лиц, которые не в состоянии рассчитаться по этим сделкам, — объяснил Егоров.

Продавцу должна быть возвращена квартира, а покупателю — уплаченные за нее деньги. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он уточнил, что средства переводятся на счета номиналов, не имеющих реальных активов. В результате, даже когда суд взыскивает сумму с конечного выгодоприобретателя, реально получить эти деньги назад шансов практически нет.

— Эффективность исполнительного производства в этом случае равна нулю. То есть у него нет активов, которые бы удовлетворяли требования такого кредитора по решению суда, — резюмировал эксперт.

Таким образом, потерпевшая сторона оказывается в правовом вакууме. С одной стороны, справедливость формально восстановлена — квартира возвращена законному владельцу. С другой стороны, денежные средства, уплаченные за нее, исчезают в сложно организованных финансовых схемах.

— В первой итерации жертва — продавец. Суд удовлетворяет требования о признании сделки недействительной, потому что продавца обманули. Во второй итерации жертвой становится покупатель, который не получил свои деньги после реституции, — сказал директор компании.

Злоумышленник давит на продавца (чаще всего пенсионера) несуществующей экстренной ситуацией, в которой нужно срочно обезопасить актив. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Злоумышленник давит на продавца (чаще всего пенсионера) несуществующей экстренной ситуацией, в которой нужно срочно обезопасить актив. Это вводит жертву в состояние измененного сознания, после чего она соглашается на продажу недвижимости и заключает сделку, однако денег не получает.

— Покупатель же, чтобы обезопасить себя, должен знать своего продавца в лицо и условия, по которым совершается сделка. Можно самостоятельно привести его к нотариусу, ввести отсроченные расчеты. То есть сделать многоэтапную сделку, — посоветовал эксперт.