Замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев включен в базу «Миротворец»*

Он добавлен в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»

Замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации, размещенной на сайте, Садриев добавлен в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Миротворец»* является онлайн-ресурсом, который обнародует личные данные журналистов, участников вооруженных формирований из ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых он обозначает как «изменников родины» или «врагов Украины».

Ранее в базу внесли депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева. Тогда он прокомментировал это в своем телеграм-канале следующим образом:



— Настоящий знак отличия!!! По-другому и не скажешь.

Сайт неоднократно подвергался жесткой критике со стороны международных и российских организаций. Так, весной 2016 года «Миротворец»* опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, получивших аккредитацию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этой публикации некоторые журналисты стали получать угрозы.

Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия сайта «тревожным шагом», способным «еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также критиковала деятельность владельцев «Миротворца»*, расценивая подобные публикации как «прямой призыв к расправе над журналистами».

Рената Валеева