Продажи спиртного в России за 11 месяцев 2025 года упали почти на 10%

Продажи слабоалкогольных напитков обрушились в 8 раз, опустившись до 1,45 млн дал

Фото: Динар Фатыхов

В России продолжается снижение розничных продаж алкогольной продукции: за январь — ноябрь 2025 года объем реализации спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 9,8% в годовом измерении и составил 181,99 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Наиболее драматичное падение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков — их продажи обрушились в 8 раз, опустившись до 1,45 млн дал.

Динамика по ключевым категориям:

водка: снижение на 3,5%, до 66,3 млн дал;

коньяк: падение на 9,1%, до 11,4 млн дал;

ликероводочные изделия: рост на 13,4%, до 16,7 млн дал;

спиртные напитки крепостью выше 9 градусов: суммарные продажи — 107,4 млн дал (на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года).

Реальное время / realnoevremya.ru

Рынок вина также демонстрирует отрицательную динамику:

виноградные вина: реализовано 50,7 млн дал (снижение на 1,5%);

игристые (шампанские) вина: продажи составили 17,6 млн дал (падение на 2,7%);

ликерные вина: сокращение на 10,6%, до 1 млн дал;

плодовая алкогольная продукция: снижение почти в четыре раза — до 2,3 млн дал.

На фоне снижения продаж в Госдуме обсуждают дополнительные меры регулирования рынка. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице‑спикером Владиславом Даванковым направили министру здравоохранения России Михаилу Мурашко предложение размещать на упаковке алкогольной продукции информацию о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений, связанных с употреблением алкоголя.

Одновременно в регионах усиливаются ограничения на розничную продажу спиртного. В Пермском крае с 1 марта 2026 года вступит в силу новое правило: алкоголь будет доступен для покупки только до 22:00 по местному времени. Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора и правительства края.

Рената Валеева