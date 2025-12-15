Доходы в Татарстане оказались ниже среднероссийского уровня

Лидирующие позиции в рейтинге по уровню доходов населения заняли регионы Крайнего Севера

Фото: Артем Дергунов

В рейтинге российских регионов по уровню доходов населения за третий квартал 2025 года Татарстан занял 12‑е место. Согласно исследованию РИА «Новости», среднедушевые доходы жителей республики составили 66,7 тыс. рублей в месяц — ниже общероссийского показателя.

Средние доходы по стране, по данным Росстата, достигли в указанный период 73 тыс. рублей в месяц. Это на 9,6 тыс. рублей больше, чем в третьем квартале 2024 года. В реальном выражении рост составил 6,3%.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли регионы Крайнего Севера: Ненецкий, Ямало‑Ненецкий и Чукотский автономные округа. Их высокие показатели во многом обусловлены отраслями добычи полезных ископаемых, где традиционно установлены повышенные заработные платы из‑за суровых климатических условий и сложности работ.

На противоположном полюсе рейтинга — Ингушетия, Тыва и Карачаево‑Черкесия, занявшие последние строчки списка.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интересно, что в десятку лидеров по соотношению доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг вошли Ямало‑Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт‑Петербург, Московская область, Мурманская область и Республика Адыгея.

В этих регионах доходы превышают стоимость фиксированного набора более чем в три раза.



Рената Валеева