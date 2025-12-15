Средний балл аттестата абитуриентов колледжей и техникумов в 2025 году составил 4,0

В 2025 году 63% выпускников девятых классов предпочли продолжить обучение в учреждениях СПО

Фото: Максим Платонов

В России завершились приемные мероприятия в учреждения СПО на 2025/26 учебный год. По данным Минпросвещения России, в колледжи и техникумы поступили около 1,3 млн человек. Средний балл аттестата поступивших достиг отметки 4,0.

В 2025 году 63% выпускников предпочли продолжить обучение в колледжах и техникумах. Для сравнения: восемь лет назад, в 2018 году, такой путь выбирали лишь 48% девятиклассников.На 2025/26 учебный год утверждено 850,8 тыс. бюджетных мест, что на 68 тыс. превышает показатель предыдущего года.

Сейчас программы СПО реализуют 3,2 тыс. колледжей и техникумов, а также 393 вуза (включая филиалы).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди направлений подготовки наибольшая конкуренция сложилась на педагогических, медицинских и технических специальностях — именно на эти профили зачислено наибольшее число абитуриентов.

Ранее Комитет Госдумы по просвещению одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект, предусматривающий продление эксперимента по упрощению процедуры поступления в организации СПО до 2029 года. Ранее в эксперименте принимали участие лишь три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь же предлагается увеличить их число до восьми. В список потенциальных участников, помимо Татарстана, вошли Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.



Рената Валеева