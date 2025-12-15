Новости общества

Рабочие специальности возглавили рейтинг высоких зарплат в Татарстане

10:26, 15.12.2025

Сварщики, стоматологи и транспортники оказались на вершине списка лучших предложений работодателей

Фото: Максим Платонов

Согласно данным аналитики сервиса «Авито Работа», в преддверии Нового года в Татарстане наиболее привлекательные условия предлагают предприятия промышленности, медицины и сферы грузоперевозок.

Среди вакансий, предложенных работодателями Татарстана в ноябре, выделяются пять позиций с самыми высокими зарплатными ожиданиями:

  • Сварщик: средняя зарплата — 239 367 рублей в месяц.
  • Врач стоматолог: средняя зарплата — 234 286 рублей в месяц.
  • Водитель грузового транспорта: средняя зарплата — 136 009 рублей в месяц..
  • Водитель-экспедитор: средняя зарплата — 124 840 рублей в месяц.
  • Автомеханик (автослесарь): средняя зарплата — 115 476 рублей в месяц.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан оказался в числе лидеров по годовым темпам роста зарплат.

Ариана Ранцева

