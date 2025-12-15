ПВО России сбила 130 дронов ВСУ над 11 регионами и Каспием, еще 3 — над Москвой

Об этом сообщили в Минобороны

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией 11 регионов страны и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно данным военного ведомства, «в течение прошедшей ночи, в период с 23:00 мск до 07:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Наибольшее количество дронов было ликвидировано в следующих областях:

Астраханская область — 38 БПЛА;

Брянская область — 25;

Московский регион — 25 (из них 15 направлялись на Москву);

Белгородская область — 8;

Ростовская область — 8;

Калужская область — 8;

Тульская область — 6;

Калмыкия — 4;

Курская область — 3;

Орловская область — 3;

Рязанская область — 1;

акватория Каспийского моря — 1.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силами ПВО Министерства обороны было сбито еще три беспилотника, атаковавших столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем канале.

Рената Валеева