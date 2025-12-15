Новости общества

ПВО России сбила 130 дронов ВСУ над 11 регионами и Каспием, еще 3 — над Москвой

08:31, 15.12.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией 11 регионов страны и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно данным военного ведомства, «в течение прошедшей ночи, в период с 23:00 мск до 07:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Наибольшее количество дронов было ликвидировано в следующих областях:

  • Астраханская область — 38 БПЛА;
  • Брянская область — 25;
  • Московский регион — 25 (из них 15 направлялись на Москву);
  • Белгородская область — 8;
  • Ростовская область — 8;
  • Калужская область — 8;
  • Тульская область — 6;
  • Калмыкия — 4;
  • Курская область — 3;
  • Орловская область — 3;
  • Рязанская область — 1;
  • акватория Каспийского моря — 1.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силами ПВО Министерства обороны было сбито еще три беспилотника, атаковавших столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем канале.

Рената Валеева

