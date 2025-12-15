Вашингтон и Киев заявили о «значительном прогрессе» по мирному плану из 20 пунктов

Соединенные Штаты и Украина достигли «значительного прогресса» в обсуждении мирного плана, состоящего из 20 пунктов. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине, которые длились более пяти часов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

— Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром, — написал господин Уиткофф в соцсети X.

В берлинских переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также зять президента США Джаред Кушнер. Примечательно, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф ранее, 2 декабря, провели встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Перед началом дискуссий Владимир Зеленский заявил журналистам, что Киев намерен сосредоточиться на получении надежных гарантий безопасности. Украинский лидер также допустил возможность отказа страны от требования членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности от США и Европы. По словам Зеленского, Россия должна будет пойти на компромисс, «если Америка будет давить, если партнеры будут давить и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне».

Россия последовательно выступает против присоединения Украины к НАТО, считая это одной из причин начала военного конфликта в 2022 году, как заявлял президент Владимир Путин. Позиция Москвы заключается в том, что обеспечение безопасности Украины не должно происходить за счет безопасности самой России. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее выражал уверенность, что Украине не удастся вступить в НАТО и вернуть Крым.

В начале декабря Уиткофф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным в Москве. Тогда президент США Дональд Трамп охарактеризовал эти переговоры как «очень хорошие» и заявил, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин «хочет заключить сделку». Позднее, как сообщало издание Axios, Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую сторону о встрече с российскими представителями и о «новых идеях», призванных помочь преодолеть разногласия между сторонами.

Рената Валеева