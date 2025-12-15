Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов

07:00, 15.12.2025

Прогнозируется снег, местами метель

Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 8—13 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Утром температура составит порядка -12 градусов. Днем ожидается от -8 до-13 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также