Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов
Прогнозируется снег, местами метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 8—13 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Утром температура составит порядка -12 градусов. Днем ожидается от -8 до-13 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».