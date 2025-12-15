В Татарстане уточнили границы 125 тысяч объектов недвижимости

Работы охватили территорию 259 кадастровых кварталов — это рекордный показатель для региона в текущем году

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане успешно проведены комплексные кадастровые работы (ККР) федерального и регионального значения. По итогам мероприятий уточнены и установлены границы более чем для 125 тысяч объектов недвижимости — без привлечения средств правообладателей. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров.

В рамках ККР уточнены границы 69,5 тыс. земельных участков и установлены границы 55,7 тыс. объектов капитального строительства. Все полученные сведения внесены в ЕГРН. Работы охватили территорию 259 кадастровых кварталов — это рекордный показатель для региона в текущем году.



Комплексные кадастровые работы проводятся одновременно в отношении всех объектов недвижимости в пределах одного кадастрового квартала или нескольких смежных кварталов. Для правообладателей процедура полностью бесплатна.

При этом собственники вправе:

предоставить исполнителю ККР имеющиеся документы и материалы на свои объекты;

направить возражения относительно местоположения границ в согласительную комиссию.

Препятствовать проведению работ правообладатели не вправе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Комплексные кадастровые работы проводятся сразу в отношении всех земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала. Для правообладателей недвижимости эта процедура бесплатна, также они вправе предоставить исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении своих объектов, при этом они не вправе препятствовать выполнению этих работ. Собственники могут представить возражения относительно местоположения границ в согласительную комиссию, — отметил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.



Рената Валеева