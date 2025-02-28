Елена Валеева: «У Казани есть все предпосылки стать центром архитектурной жизни в стране»

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» — о том, как должен расти город, о социальной миссии и наградах «Казаныша»

Фото: Михаил Захаров

У Казани есть все предпосылки стать центром архитектурной жизни в стране, убеждена главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева. По ее словам, столица Татарстана получила уникальный опыт, сотрудничая с авторитетными архитекторами мира, и подтверждением тому служит новый театр Камала. Современному городу при этом важно бережно развивать свою территорию, сохраняя исторический облик. «Казань — город уникальный, и я очень люблю сомасштабный человеку центр города», призналась спикер. В первой части интервью «Реальному времени» она рассказывает о работе своей команды над знаковыми объектами, делится мнением, как должен расти город, и объясняет, почему не разделяет некоторые идеи Корбюзье.



«Мы вкладываем свои пазлы в общегородскую картину»

— Елена Анатольевна, на форуме «Казаныш» ваша команда получила несколько наград, включая Гран-при. Можете рассказать об этих проектах?

— Поскольку я несколько раз выходила на сцену и это было очень волнующе, я думала, что наград у нас восемь (больше всех). А оказалось, что их десять! Восемь наград от профессионального жюри и две награды — выбор горожан.

Мы впервые захотели показать такое большое количество объектов, я не думаю, что кто-то из конкурсантов подал больше заявок, чем мы. Оно и понятно, ведь ТИГП ведущий проектный институт республики.

«Мы впервые захотели показать такое большое количество объектов на конкурсе «Казаныш». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В списке наших объектов-победителей:

Городская клиническая больница №12 (в «Салават купере»),

Лицей №79 «Родина»,

Лицей №133 «Гаиля»,

Школа наставничества №2 им. Шигабутдина Марджани,

Школа «СОлНЦЕ»,

Инклюзивный спортивный комплекс с бассейном «Ярдэм»,

Казанский зооботанический сад, оранжерея,

Детская городская больница №1 — Гран-при.

К слову, это не первый наш Гран-при на конкурсе «Казаныш», несколько лет назад мы уже получали высшую награду конкурса за IT-парк им. Башира Рамеева. Тогда на этот же объект пал выбор горожан. Для меня лично это очень важно, так как именно этот объект стал моим масштабным архитектурным дебютом.

«Для меня лично это очень важно, так как именно этот объект стал моим масштабным архитектурным дебютом». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Нужно, чтобы архитектурная среда была комфортной для человека и города»

— Что было главным в работе над этими проектами?

— Это социальная сфера и, проектируя объект для людей, мы вкладываем в него свою душу. В этом году наши награды в основном за медицинские и образовательные учреждения. Созидая объекты, где люди пользуются медицинскими услугами или получают образование, мы формируем дружественную и комфортную среду как внутри объекта, так и снаружи. Мы вкладываем свои пазлы в общегородскую картину, стараясь привнести гармонию.

В этом году в конкурсе было много классных проектов коммерческой недвижимости. Мы все понимаем, что запросы у людей очень высокие, и застройщики между собой соревнуются в том, кто предложит лучшее благоустройство, лучшую архитектуру в лучших отделочных материалах. Это здорово и это существенно поднимает уровень престижа проживания в нашем городе, но также мы с вами понимаем, что любой частный застройщик, вкладывая средства, просчитал и получит свою финансовую выгоду.

Проектирование объектов социальной сферы — это совершенно иная история, где средства вкладывает государство и понятными приоритетами являются, например, оснащение медицинским оборудованием. В нашей республике и в нашем городе традиционно объектам социальной сферы уделяется особое внимание, выгода здесь не коммерческая, здесь выгода — это здоровье людей, уровень их образования и так далее. И проектируя, мы тем не менее всегда имеем в виду разумный баланс: важно получить квалифицированную медпомощь — да, но нужно же, чтобы архитектурная среда тебя не убивала как минимум и была эстетически и физически комфортной для человека и города как максимум.

В этом году в конкурсе было много классных проектов коммерческой недвижимости. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенно приятно, что поликлиника в «Салават купере», которую отметили на конкурсе — это пример трансляции нами разработанного и реализованного в 2022 году архитектурного решения для типовой городской поликлиники. Впервые решение было применено для новой поликлинике в Дербышках, которую открывал раис республики и министр здравоохранения России. Мурашко тогда этот проект рекомендовал для использования на территории РФ. Мы уже третий год проектируем поликлиники на основе решений 2022 года, а это о чем говорит? О том, что решения оправданы прежде всего экономически, а то, что мы еще и побеждаем в конкурсах с этими решениями, говорит о том, что архитектура актуальна и способна гармонично вписаться в городскую среду.

Четыре наши школы были удостоены наград, из них две типовые по смыслу, но такие разные по содержанию. Одна из них — это школа «Родина», которая находится на одноименной улице. В оформлении интерьеров здесь мы использовали в графике русло реки, которое «протекает» по всем общественным пространствам школы и трактуется нами как информационное поле. В зависимости от расположения на стенах школы вы увидите информацию о всех реках Татарстана с указанием их географического положения, о всех рыбах, которые в них водятся, о всех растениях, которыми мы богаты, животных и птицах, которые населяют республику, ну и так далее… Практически энциклопедический объем информации упакован нами в понятную и стильную форму — сочетание акварельных разводов и графики.

1 / 8 Школа «Родина» в Казани Наиль Зиятдинов/ предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"















Вторая школа — с теплым и понятным названием «Гаиля». Название, кстати, это наше предложение, которое было с радостью принято, кроме того, прошлый год был годом семьи, и городские власти решили и район М-14 назвать «Гаиля». Интерьер школы мы выполнили в пастельных и теплых тонах. Основная тема — это семейный круг, поэтому графически здесь много кругов, а тема семьи прошла в совершенно разных интерпретациях: на стенах дети в блоке начальных классов знакомятся с составом семьи на разных языках, запоминая кто, кому и кем приходится. Далее есть блоки семейств химических элементов, животных, которые создают семьи, есть обширная карта, где страна — это наша семья, и обозначены национальности, которые ее населяют, а в столовой на основном панно семья за круглым столом, на котором традиционные русские и татарские блюда. Мы сделали акцент на создании не только познавательной, но и уютной, практически домашней атмосферы, и нам это удалось.

1 / 8 Школа «Гаиля» в Казани Наиль Зиятдинов/ предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»















О предках-наставниках и любви к круглым окнам

Третья школа — школа наставничества, здесь обучение идет на татарском языке. В связи с этими основными данными я выделила: татарский язык и его особенности — это уникальные буквы; отметила понятие наставничества: наши первые наставники — это наши родители, а их наставники — их родители и так далее, то есть наставники — это наши предки. Предки — это народ и его мудрость. Мудрость народа всегда в устойчивых выражениях, передаваемых из поколения в поколение — это пословицы и поговорки. Кроме того, ассоциации с татарами такие — это очень мудрый народ, динамичный с чувством юмора. Все это легло в основу концепта. В графике соединили динамичный фон и изображения подростков и учителей, которые в шутливой манере «произносят» татарские пословицы, а еще реагируют на них характерными татарскими междометиями типа «абау!». Дети здесь будут учиться, но все-таки они дети и именно в этой школе мы оставили рекреацию без поучений, здесь дети отдыхают и улыбаются, глядя на стены, а заодно и запоминают мудрые татарские пословицы. Получилось свежо, позитивно и легко, но при этом не потеряло глубокого смысла.

1 / 9 Школа наставничества №2 им. Шигабутдина Марджани в Казани предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

















— В чем была сложность работы над проектом школы «СОлНЦЕ»?

— Здание находится в зажатой исторической среде в центре города, тем не менее нам удалось очень деликатно вписать наш проект. С 2019 года у школы новое здание, но не было спортивного блока. Нам предстояло спроектировать корпус со спортзалом, что было непростой задачей в условиях существующей плотной застройки и участка со сложным рельефом. Тем не менее мы справились и сформировали здание.

Застройка квартала и прилегающих территорий достаточно разномастная, поэтому первым вариантом было предложено максимально нейтральное архитектурное решение. Поскольку в близлежащих постройках — Дом печати, синагога, да и на существующем здании школы есть круглые окна, очень захотелось добавить их и в новом здании. Розы, люкарны, иллюминаторы, «бычьи глаза», перла барокко, слухи — все это частные случаи круглых окон, к которым у меня большая любовь! Вариант в белом керамическом кирпиче с круглыми окошками хорошо увязался с уже существующим зданием школы, а второй этаж со спортивным залом «растворили» структурным остеклением плюс стемалитом.

Посмотрите, как оживляет фасады детальная проработка. Теперь интересно рассматривать фасады: очевидна красота ригельного кирпича — его кладки на плоскости и в качестве оправы круглого окна; деликатно, но очевидно введен «цвет солнца», а некоторые интерьерные элементы заявляют о себе через остекление.

1 / 8 Школа «СОлНЦе» в Казани предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"















Первый инклюзивный бассейн в Казани

У нас есть еще один интересный социальный проект — Центр инклюзии при мечети «Ярдэм». На территории мечети уже есть спортивный реабилитационный центр, где занятия адаптивными видами спорта (например, бочче — игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг, петанк и боулз) проходят под руководством профессиональных тренеров. В строящемся комплексе будет плавательный бассейн, гидромассажные кабинеты, грязе— и физиолечение, комфортное кафе и конференц-зал.

В центре собираются совершенно самоотверженные люди, они занимаются спортом и танцами с инвалидами всех групп. Среди педагогов есть победители Паралимпийских игр. Прежде чем приступить к работе, я там со всеми познакомилась. Это великое дело — работа с людьми с ограничениями по здоровью. Мечеть «Ярдэм» при поддержке мэрии взяла на себя эту важную и нужную миссию. Перед нами поставили задачу спроектировать еще одно здание центра с бассейном. Получился уникальный комплекс, поскольку ни одного инклюзивного бассейна у нас в городе нет.

1 / 8 Инклюзивный спортивный комплекс с бассейном «Ярдэм» предоставлено ГУП















Здание замыкает архитектурный ансамбль мечети и спортивного комплекса, расположенные на оси сквера на улице Серова, который уже включает всевозможные аттракционы для инклюзии, к примеру, качели, на которых можно кататься на инвалидной коляске. Для людей с ОВЗ очень важна социальная адаптация.

Проект учитывает потребности инвалидов всех групп. В бассейне есть тактильная плитка для слепых, подъемник для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но мы пошли дальше — сделали самостоятельный спуск. Человек на инвалидной коляске может без посторонней помощи спуститься в воду по плавному пандусу. Архитектура здания поддерживает цветовое решение мечети и является самостоятельной. Композиционным акцентом стал арт-объект — круги от капли на воде.

— В списке объектов также выделяется оранжерея Казанского зооботсада. Что было главным в работе над этим проектом?

— Если этот проект стартует, он станет изюминкой, потому что проектируется на исторической базе. Я помню свои детские впечатления, даже влажный запах почвы, огромные листья банановой пальмы, обходную галерею по второму этажу. Растениям уже давно стало тесно, и они подперли потолок, а само здание серьезно обветшало и находится в аварийном состоянии. (Оранжерею построили с 1834 по 1836 годы по проекту архитектора Казанского университета М.П. Коринфского, у нее статус ОКН, — прим. ред.).

Учитывая ценность редких видов растений, сохранение самого здания оранжереи, запас высоты «на вырост» — мы предложили заключить все это наследие под стеклянный «колпак». Стеклянная оболочка станет не только бережным контейнером, но и интересным архитектурным объектом. Проектом предусмотрен снос всех строений, которые в разные годы стихийно пристраивались к памятнику архитектуры, оставляя только то, что является предметом охраны, в структуре оранжереи появятся помещения для селекции, лектории, лаборатории.

1 / 7 Казанский зооботанический сад, оранжерея предоставлено ГУП













«Мы умышленно отошли от ярких цветовых фрагментов в больнице»

— Отдельно хотелось бы поговорить о Гран-при — проекте 1-й Детской горбольницы. Как его создавали, что ставили целью?

— Эта больница — моя любовь, в нее вложено много труда. На конкурсе она была представлена в номинации нереализованной концепции. Достаточно сложно вкратце рассказать о сути этого концепта и вообще об этом проекте потому, что хочется говорить много и подробно, оно и понятно: «ибо от избытка сердца говорят уста» (Евангелие от Матфея 12:34, — прим. ред.).

Дозорщик император — краснокнижная и редчайшая стрекоза, живущая в России, замечена именно на этих территориях, на берегу Казанки. Она и стала прототипом архитектурного образа. Основные цвета переливов брюшка и крылышек (лиловый, зеленый, голубой) были приняты фирменными цветами. К тому же, это основные цвета, цепляющие глаз в мыльных пузырях, которые так любят все дети без исключения (и взрослые, кстати, тоже!). Эти цвета растяжками деликатно перетекают друг в друга в стеклянных ламелях. Да, мы умышленно отошли от ярких цветовых фрагментов, благодаря которым фасады кричат: я фасад детского учреждения!

Дуги фасадов — это метафорические, архитектурные объятия, обнимаем маленьких пациентов и природу, отражая ее. Планировочно «объятия» образуют три зоны: первая — здесь организован сквер при больнице, вторая — городской сквер, третья — это прогулочная зона второго уровня благоустройства.

А еще мы раскидали фигурки на территории: это гигантские конусы, шары и цилиндры трех вышеобозначенных цветов. Это невербальные ориентиры для трех входов в больницу. Из всех помещений больницы маленькие пациенты будут видеть привычный и одновременно необычный игрушечный беспорядок.

1 / 9 Детская городская больница №1 предоставлено ГУП

















«Казань становится центром архитектурной жизни»

— Форум прошел в новом здании театра Камала. Можете оценить этот проект: насколько он сложен и уникален?

— Наша компания выступила генеральным проектировщиком объекта. Трудилась огромная проектная команда, куда вошли специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» (Казань, Россия); Wowhaus (Москва, Россия), Kengo Kuma and Associates (Токио, Япония).

Теперь каждый может сам оценить не только смелые архитектурные, но и нетривиальные решения интерьеров, ведь театр уже обживается, и театральные премьеры не заставят себя долго ждать. Произошло феноменальное преображение непривлекательной локации в культурную точку притяжения благодаря одной знаковой постройке.

Наша команда работала над тем, чтобы воплотить эскиз в жизнь. Посмотрите на изначальный проект. Он же как будто игнорирует закон всемирного тяготения, осколки словно в воздухе парят. Мы скромные труженики тыла, но, если бы не мы, здания не было бы. При том, что так происходит со многими, как правило, сложными проектами в республике, после эскизной стадии мы приступаем к серьезному рабочему проектированию, чтобы задуманное можно было реализовать.

Здание идеально для таких мероприятий, как архитектурный форум «Казаныш» — закрытые залы, лектории, оупен-спейсы, экспозиционные пространства, кафетерии… Во время проведения форума все локации были полны заинтересованными гостями, а приятный гул от разноязычного активного общения заполнил кулуары и рекреации.

Первая пленарная сессия с участием раиса, которая открыла череду мероприятий форума, прошла при полном аншлаге. В большом зале театра собралось не меньше тысячи людей, хотя его проектная мощность 788 мест.

В большом зале театра собралось не меньше тысячи людей, хотя его проектная мощность 788 мест. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наша команда работала над тем, чтобы воплотить эскизный проект театра в жизнь». Наиль Зиятдинов/предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

— Здание возвели в рекордные сроки, но насколько мы знаем, стройка была непростой.

— Конечно, работа была непростой, ведь и здание непростое, тем более такое грандиозное количество участников.

На стадии планировочного решения мы вносили свои коррективы. Например, мы предложили убрать наружную лестницу перед входом (в конкурсном варианте ко входу вела лестница) и организовать вход в здание театра с уровня земли, а также — изменить структуру основного фойе в части переноса гардероба с блоком санузлов на нижний уровень для разведения потоков людей. В конкурсном проекте гардероб находился в пространстве главного фойе. Наши предложения не сразу, но были приняты всеми участниками консорциума. Это и есть совместная работа, при которой существуют разные мнения и видения, но в итоге решение принимается коллегиально.

В процессе работы, разумеется, все было достаточно напряженно, Участники друг друга сильно раздражали, но никто не сдавал своих позиций, и в итоге, как это всегда и случается, все остались взаимно благодарны. Я думаю, что и для японского бюро, и для московского, и для ТИГП — этот проект был серьезным вызовом.

Это колоссальный и уникальный опыт. Казань и ранее сотрудничала с архитекторами, имена которых авторитетны во всем мире, но настолько масштабная история точно произошла впервые. Конечно, театр Камала — это беспрецедентное культурное, социальное и архитектурное событие. Фактически театр стал площадкой для международного архитектурного форума и за три дня в нем побывало 45 тысяч человек! Мы гордимся своей причастностью к его созданию. А еще мы гордимся тем, что находимся в гуще событий, нам просто повезло! Очевидно, что в нашей республике и конкретно в Казани строительная отрасль — это одно из приоритетных направлений и архитектурным решениям уделяется особое внимание. Город расцветает, и я считаю, что на сегодняшний день есть все предпосылки к тому, чтобы Казань стала центром архитектурной жизни в нашей стране.

«Мы предложили убрать наружную лестницу перед входом и организовать вход в здание театра с уровня земли». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Казань — город уникальный, я очень люблю сомасштабный человеку центр»

— На форуме обсудили разные градостроительные концепции, в том числе реновацию промзон. Сейчас развиваются Новая Портовая, район Компрессорного завода, ул. Родины и другие. Многие казанцы переживают, что из-за активной застройки этих зон жильем без адекватного развития инфраструктуры нас ждет коллапс.

— То, что идет реновация промышленных территорий — это же хорошо, промышленность из города уходит, что правильно. Городу становится легче дышать, и потом эти территории осваиваются, а значит город развивается. То, что касается нехватки социальной инфраструктуры — это совершенно не так, потому что любая застройка жилья нормируется соответствующим количеством мест в детских садах, школах и т. д.

Что касается уплотнения застройки — это данность. Тут не надо быть специалистом, когда мы видим многоэтажную жилую застройку и понимаем, что у всех этих людей есть автомобили. К примеру, там, где был ресторан «Акчарлак», сейчас строят классный жилкомплекс, а я живу рядом и понимаю, что скоро буду выходить на работу за четыре часа, чтобы до ТИГП доехать, потому что все примерно в одно и то же время выезжают.

Ясно, что у нас будет нарастать проблема, пробки пока не такие, как в Москве, но это пока... Но это же проблема не только развития города, мне кажется, что она носит глубоко социальный характер. Пока в нашем сознании так: любой личный транспорт — это прекрасная альтернатива общественному. А еще вот так: я достиг определенного уровня достатка и демонстрирую это себе и другим посредством покупки машины. Ну и пока для каждого из нас личный автомобиль будет удобнее, мы не пересядем на трамвай ни за что. Пока наша ментальность будет на этом уровне ситуация не изменится. Так что это все фазы развития и наши, и города. Это всеобъемлющая проблема и не только городского планирования. Скорее всего, она не будет решена на 100 процентов никогда, но есть разные примеры в мире. В Китае, например, действует правило четных и нечетных номеров, когда по четным датам выезжают автомобили, чьи номера заканчиваются на четные числа и наоборот.

«Ясно, что у нас будет нарастать проблема, пробки пока не такие, как в Москве, но это пока...». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вообще темой развития городов человечество занимается на протяжении всей своей истории. Вот Корбюзье (французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, 1887—1965 год, — прим. ред.) был озадачен формой и содержанием идеального города, у него были достаточно интересные, но радикальные взгляды по этому поводу. В тридцатые годы он предложил сформировать идеальную (по его мнению) структуру города на примере Москвы, для начала предполагалось снести все, кроме Мавзолея, Большого театра и Кремля. Его идеи в большей или меньшей степени используются во многих мегаполисах, например, перераспределение потоков за счет создания эстакад. Одной из идей Корбюзье было создание подземной транспортной сети.

А что касается застройки, то он считал, что здания нужно приподнимать над землей (в Казани такой дом есть — ул. Чуйкова, 9), оставляя под ними пространство, а высотные здания должны находиться далеко друг от друга, оставляя между собой много воздуха и пространства. Предлагал повсеместное использование плоских кровель, ленточного остекления, свободную планировку — практически сплошная архитектурная демократия. Согласитесь, это все не лишено смысла?

Кстати, через лет 20 у Корбюзье все-таки случился реальный заказ на разработку идеального города в Индии. Это город Чиндигарх. Это отдельная и очень интересная история для отдельного разговора. Хочу только отметить то, что это реализованный градостроительный проект архитектора, в ходе реализации которого им были пересмотрены его собственные многие архитектурные гипотезы. Это я к тому, что город — это живой организм, и как он себя поведет в той или иной парадигме, которая всегда является гипотетической, — покажет время. Казань — город уникальный, и я очень люблю сомасштабный человеку центр города. Кстати, Корбюзье не считал нужным сохранять исторические памятники и призывал их без сожалений сносить, если они не эффективны для жизни и функционирования города. Я далеко не Корбюзье и, честно сказать, не градостроитель совсем, но не разделяю такие идеи.

«Казань — город уникальный, и я очень люблю сомасштабный человеку центр города». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Да, я разделяю опасения в том, что уплотнение застройки приведет не только к транспортным коллапсам, но и к некоторой потере очарования истории что ли… Но город должен развиваться и его жизнедеятельность ставит новые задачи, которые решаются по-разному. И универсального протокола решения нет, города разные и решения соответственно тоже…

(Продолжение следует)