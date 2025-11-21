Яркие вкусы осени: день тыквы в «ТАИФ-НК» удивил даже изысканных гурманов

В столовых предприятия разработали тематическое меню и организовали фотозону

Фото: Артем Рябов

Тыква — настоящая королева осени. Ее яркий цвет, насыщенный вкус и аромат создают особую атмосферу уюта. А если она попадает в руки профессиональных поваров, то даже самые простые блюда превращаются в кулинарные шедевры. Почувствовать в буквальном смысле вкус осени смогли работники АО «ТАИФ-НК». На предприятии впервые прошел День тыквы. Нефтепереработчики угощались супами, гарнирами и салатами, а также свежей выпечкой — и все с добавлением этого богатого на витамины овоща.

Приятна мне твоя прощальная краса

Сотрудники столовой АО «ТАИФ-НК» творят настоящие чудеса: они не просто ежедневно вкусно, сытно, а главное — полезно кормят посетителей, но и дарят им частичку своей души, домашнего уюта и праздничного настроения. К примеру, чтобы раскрасить пасмурные осенние дни яркими красками, повара решили устроить на предприятии День тыквы.

— Осень длится долго и часто бывает пасмурной. Солнечных дней мало. Каждый день одно и то же, у людей может возникать чувство меланхолии. Мне захотелось создать что-то яркое, солнечное, теплое. Тыква, пожалуй, именно тот овощ, который приносит частичку солнца в нашу жизнь. Да и сам процесс приготовления, атмосфера, связанная с тыквой, создают уют. Так пришла идея украсить столовую и приготовить что-то особенное, — рассказала заведующая столовой АО «ТАИФ-НК» Елена Бурундукова.

Праздничную атмосферу в этот день создавали не только блюда из тыквы, но и фотозона, расположенная при входе в столовую. Всю эту красоту своими руками сделали сотрудники столовой АО «ТАИФ-НК». Творить «волшебство» повара начали в 6 часов утра, заступив на смену.

— У нас сегодня как в сказке про Золушку, — шутит повар-кондитер Алена Тимофеева. — Только тыква превращается не в карету, а в очень вкусные блюда. Признаться, мы очень волнуемся. Такие дни всегда требуют много усилий. К примеру, сегодня я испекла 190 штук самсы и около 350 панкейков. В меню также есть манник с апельсиновой цедрой и тыквой. Его уже полностью разобрали. Я очень рада, что наша работа приносит удовольствие людям. Это дает вдохновение и мотивацию дальше готовить с любовью.

Каждое блюдо, будь то суп или выпечка, было наполнено любовью и вниманием к деталям. А ассортимент блюд оказался довольно обширным.

— Составление меню — творческий процесс, требующий внимания и вдохновения. Мы искали идеи в кулинарных сборниках и документах. Добавляли свои идеи. Так в меню появились различные тыквенные блюда. Сначала мы решили приготовить тыквенный суп и тыквенные каши, затем — два гарнира и еще два салата с тыквой. Выпечка также не осталась в стороне: испекли маленькие блинчики, манник и самсу с тыквой.

А еще работники АО «ТАИФ-НК» могли попробовать сочные манты и овощное рагу, запеченную котлету с тыквенно-молочным соусом и тушеную говядину в горшочках с тыквой.



— Кормят у нас в столовой отлично! Сегодня вместе со мной обедают наши гости — представители Ростехнадзора из Казани. Они тоже в восторге от наших блюд. Все очень вкусно! Спасибо большое, — поблагодарил инженер по промышленной безопасности Данис Сахипов.

На все — 156 кг тыквы

На приготовление всех блюд в трех столовых АО «ТАИФ-НК» — управлении, НПЗ, КГПТО — сотрудникам понадобилось 156 кг тыквы. Овощи приобретали только у проверенных поставщиков. Вообще, к вопросам качества и безопасности сырья и продуктов здесь относятся более чем серьезно. Столовая АО «ТАИФ-НК» стала одной из первых среди промышленных предприятий Нижнекамска, в которой была внедрена и сертифицирована система менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП. Документ подтверждает, что доставка и хранение сырья, производство и реализация первых и вторых блюд, холодных и горячих закусок, салатов, десертов, выпечки и напитков соответствуют всем требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

— Я всегда подчеркиваю: наша столовая — одно из стратегических подразделений «ТАИФ-НК». На нас лежит огромная ответственность: мы должны не просто накормить людей, а мы обслуживаем около семисот человек в день, но и обеспечить их безопасность, не допустив случаев отравлений и болезней. Не все столовые и рестораны могут позволить себе получить эту сертификацию. Для этого надо разработать документацию, обучить людей и постоянно работать по этой системе, — отметила заведующая столовой Елена Бурундукова.

О высоком качестве блюд говорит ежедневная полная посадка в залах столовых предприятия. Многие работники АО «ТАИФ-НК» приходят сюда не только на обед, но и на завтраки. И это неудивительно. По словам нефтепереработчиков, повара могут изумительно приготовить любое блюдо. Особенно здесь любят каши, запеканки, супы, блинчики со сгущенкой и вареники с картошкой, творогом, вишней. Для тех, кто придерживается диеты, разработано специальное меню.

— У нас в меню есть различные диетические блюда — от молочных каш до супов, запеканок и пюре. Каждый день мы предлагаем кефир, йогурты и молочную продукцию, чтобы работники могли получать разнообразные и полезные продукты. Мы тщательно следим за информацией в меню, прописываем в нем состав и калораж блюд. Важно, чтобы каждый работник был в курсе, из чего состоят блюда, особенно если у человека есть аллергия. Например, если в блюде присутствуют орехи, это будет четко прописано, чтобы каждый мог сделать правильный выбор, — отмечает Елена Бурундукова.

Действительно, разнообразное и вкусное меню в столовых «ТАИФ-НК» способно удивить даже самых изысканных ценителей гастрономии. Работникам столовых удается и восхищать, и радовать, и поддерживать здоровье посетителей. А в День тыквы этот осенний овощ завоевал сердца тех, кто раньше не был его поклонником.

— Изумительно! Суп-пюре я часто готовлю дома. Но с тыквой ем впервые. Возьму на заметку! — призналась ведущий инженер-сметчик Ирина Андреева.

— Первый раз попробовала манты с тыквой. Очень вкусно. Спасибо большое работникам столовой, они каждый день стараются нас чем-то угощать, — поблагодарила Анна Бурова.

— Я кушаю здесь ежедневно. Ассортимент большой. Все очень вкусно. Всегда беру суп, салат, второе блюдо. На выбор есть рыба, мясо, курица. Есть диетические супы и салаты. И что самое главное, всегда все по сезону, — рассказала ведущий экономист Ирина Мухтарова.

— Попробовала манты и самсу с тыквой — обалденные блюда. Я сама из Самарканда, восточный человек. Так вот, хочу сказать, что эта самса даже лучше, чем с мясом, — призналась специалист отдела планирования и учета капитальных вложений Наиля Амирова.

Очень часто сытые и счастливые посетители оставляют свои впечатления в книге отзывов. Заведующая столовой Елена Бурундукова гордится тем, что в ней нет ни одной жалобы.



— Мы каждый день приходим на работу, в свой родной коллектив. Люди к нам идут не просто так. Мы ежедневно смотрим друг другу в глаза на линии раздачи и ездим в одном и том же транспорте из дома и на работу. К своим посетителям относимся как к членам своей семьи. Прислушиваемся к их пожеланиям. Бывает, что приходят и говорят: «Что-то у вас давно не было винегретика с селедкой». Мы им: «Хорошо». И сразу вносим в план-меню. Мы готовим с любовью для наших работников, а они отвечают нам взаимностью, — рассказывает Елена Бурундукова. — Мы и дальше будем организовывать подобные мероприятия, чтобы работники компании чувствовали нашу заботу и внимание. У нас уже проходили Дни грузинской и белорусской кухни.

День тыквы стал не только кулинарным событием, но и настоящим праздником для коллектива АО «ТАИФ-НК». Таким образом сотрудники столовых показали, как даже в унылые осенние дни можно внести яркие акценты.