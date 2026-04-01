05:54 МСК
Минобороны: армия России освободила ЛНР

12:25, 01.04.2026

Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской Народной Республики

Фото: Динар Фатыхов

Бойцы «Запада» полностью освободили Луганскую Народную Республику, сообщило Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской Народной Республики, — говорится в сводке.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Также в сводке министерства указано, что бойцы «Севера» установили контроль над Верхней Писаревкой в Харьковской области, а военные группировки «Восток» освободили Бойково в Запорожской области.

Напомним, 30 марта группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Новоосиново в Харьковской области.

Рената Валеева

