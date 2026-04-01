В Татарстане осудят отца, который подарил сыну мопед

На этом транспорте подросток вместе с братом попали в ДТП и получили тяжкий вред здоровья

В Кайбицком районе Татарстана перед судом предстанет отец, который подарил мопед своему 14-летнему сыну. Позже подросток на данном транспорте попал в аварию. Теперь родителя обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни и здоровья, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

— В 2024 году местный житель приобрел мопед и передал его своему 14-летнему сыну. Тем самым он не только нарушил закон, но и способствовал формированию у подростка устойчивой привычки к совершению административных правонарушений. Несовершеннолетний начал управлять транспортным средством на дорогах общего пользования, игнорируя установленный порядок и создавая угрозу для себя и окружающих. В июле 2025-го подросток вместе с братом попал в ДТП, управляя мопедом. В результате аварии оба получили тяжкий вред здоровья, — говорится в сообщении.

Как отметили следователи и прокуроры, отец не только нарушил закон, но и сформировал у сына устойчивую привычку к опасному поведению. Теперь родителю грозит «уголовка». Дело направили в суд.

Никита Егоров