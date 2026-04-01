Жители Казани готовы тратить на парковку в среднем 539 тыс. рублей

По данным «Авито», это один из самых высоких бюджетов среди крупных городов России

Наличие парковочного места является важным фактором при выборе жилья для 59% автомобилистов. Об этом «Реальному времени» сообщили сервисы «Авито Недвижимость» и «Авито Авто».

Согласно опросу, 11% владельцев автомобилей и тех, кто планирует покупку машины, готовы отказаться от понравившейся квартиры, если рядом нет парковочного места.



В среднем россияне готовы потратить на покупку машино-места 407 тыс. рублей. При этом в Москве и Казани ожидаемый бюджет выше — 546 тыс. и 539 тыс. рублей соответственно.



Более половины опрошенных (51%) в случае покупки жилья рассчитывают оставлять автомобиль на бесплатных местах во дворе. Однако в крупных городах таких ответов меньше. Так, в Москве на дворовую парковку рассчитывают 39% респондентов, в Санкт-Петербурге — 41%, в Новосибирске — 35%, в Волгограде — 37%.



Исследование также показало, что 36% россиян готовы купить машино-место вместе с квартирой или отдельно, а 10% планируют арендовать его.



Сейчас 45% автомобилистов паркуют машины во дворе, 26% — на общей уличной парковке. Платные варианты используют 43% опрошенных: 31% оставляют автомобили в гараже, по 6% — в подземном или многоуровневом паркинге.



Отвечая на вопрос о наиболее безопасном формате парковки, 40% респондентов выбрали подземный паркинг с доступом по пропускам. По 34% считают наиболее безопасными охраняемый многоуровневый паркинг на территории жилого комплекса и закрытый двор со шлагбаумом. Еще 15% предпочли уличную парковку рядом с домом, а 11% — открытую дворовую парковку.



Ариана Ранцева