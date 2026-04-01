Товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос на 13,5%, до $427 млн

Развитие связей поддерживают прямые авиарейсы, консульства и представительство Татарстана в Ташкенте

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым в казанском Кремле. Встреча прошла в рамках рабочего визита министра в Казань для участия в Казанском международном электроэнергетическом форуме «Энергопром-2026». Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Рустам Минниханов отметил динамичное развитие сотрудничества с Узбекистаном: реализуются новые проекты, расширяются контакты и проводятся взаимные визиты. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дважды посещал Татарстан в 2024 году.

Раис подчеркнул рост товарооборота между регионами — по итогам 2025 года он превысил $427 млн, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году. Татарстанские предприятия работают с Узбекистаном, а развитие связей поддерживают представительство республики в Ташкенте, генконсульство Узбекистана в Казани и прямые авиарейсы между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, нефтепереработке и промышленной кооперации. Кроме того, Раис Татарстана пригласил узбекских партнеров на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае 2026 года.

Ариана Ранцева