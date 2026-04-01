Фестиваль «Звезды гостеприимства» в Казани вошел в гастрономическую книгу рекордов
В 2026 году в мероприятии участвовали 200 представителей из 30 городов, наградили победителей в 13 номинациях
Казанский межрегиональный фестиваль «Звезды гостеприимства», проходивший с 29 по 31 марта, вошел в «Гастрономическую книгу рекордов России». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В 2026 году в фестивале приняли участие 200 представителей из 30 городов России. Победителей в 13 номинациях наградил мэр Казани Ильсур Метшин. В этом году впервые были введены номинации «Лучший бариста» и «Лучший маркетолог».
Фестиваль отмечен в реестре как самый масштабный фестиваль профессионального мастерства туристской, ресторанной и гостиничной индустрии страны. В пресс-службе подчеркнули, что «Гастрономическая книга рекордов России» фиксирует уникальные и масштабные кулинарные достижения, включая крупнейшие блюда, массовые дегустации и длительные гастрофестивали.
Мэр Казани подчеркнул значимость фестиваля для туристической отрасли города. По его словам, в прошлом году город принял более 5 млн туристов, а цель на 2030 год — 7 млн посетителей.
