В Нижнекамске ликвидировали открытое горение на «Нижнекамскнефтехиме»

Пресс‑служба МЧС РФ сообщила в среду, что открытое горение на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане ликвидировано.

— На «Нижнекамскнефтехиме» завершена ликвидация открытого горения, возникшего в результате происшествия. Силами МЧС ведется дополнительный пролив, — говорится в сообщении компании.

МЧС и службы предприятия сейчас ведут поиск и спасение пропавших.

— С семьями каждого сотрудника, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно на связи специалисты кадровой службы предприятия и корпоративные психологи.

Ранее стало известно, что во вторник на территории предприятия произошел сбой оборудования, после чего возникло возгорание. Следственное управление СКР по Татарстану уточнило, что пожару предшествовал взрыв.

В результате происшествия погибли три человека: два сотрудника предприятия и один пожарный. Еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев объявил трехдневный траур в Нижнекамском муниципальном районе в связи с гибелью людей.



Рената Валеева