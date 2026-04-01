В Казани появятся новые памятники

В театрах города увековечат Габдуллу Кариева и Сахибджамал Гиззатуллину-Волжскую. Победителям конкурса выплатят 325 000 рублей за проект каждого памятника

Габдулла Кариев и Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская. Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Памятник Габдулле Кариеву появится в театре имени Кариева, а Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской — в стенах нового здания театра имени Галиасгара Камала. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящим гастролям Уфимского государственного татарского театра «Нур» в Казани, сообщил первый заместитель директора Камаловского театра Ильфир Якупов:

— Мы объявляем творческий конкурс на изготовление памятника Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской.

Актриса стала первой женщиной-мусульманкой, которая вышла на сцену татарского театра в 1907 году. Она организовала в Уфе татарскую труппу «Нур», наследником которой считает себя современный уфимский «Нур» — в его репертуаре об актрисе есть спектакль «Туташ» («Туташ. Прерванный полет...», 12+) по пьесе Айгуль Ахметгалиевой.

В Кариевском театре появится памятник Габдулле Кариеву, одному из основателей профессионального татарского театра. Эскизные проекты можно подавать с 1 апреля по 12 мая.

Победителям выплатят 325 000 рублей за проект каждого памятника. Творческий конкурс — одно из мероприятий, которые проводят в год 120-летия татарского театра.

Радиф Кашапов