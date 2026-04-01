Борис Хазиев назначен гендиректором ПАО «НЕФАЗ» с 1апреля
Завод находится в Нефтекамске Республики Башкортостан
С 1 апреля гендиректором ПАО «НЕФАЗ» — дочернего предприятия КАМАЗа в Башкортостане — назначен Борис Хазиев.
Борис Хазиев родился 25 августа 1980 года в Нефтекамске.
В 2004 году Хазиев окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».
До назначения на пост гендиректора ПАО «НЕФАЗ» Борис Хазиев занимал должности заместителя гендиректора — исполнительного директора АО «ОАТ», а также генерального директора ООО «ДЛЗ».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».