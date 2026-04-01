05:46 МСК
Борис Хазиев назначен гендиректором ПАО «НЕФАЗ» с 1апреля

10:09, 01.04.2026

Завод находится в Нефтекамске Республики Башкортостан

С 1 апреля гендиректором ПАО «НЕФАЗ» — дочернего предприятия КАМАЗа в Башкортостане — назначен Борис Хазиев.

Борис Хазиев родился 25 августа 1980 года в Нефтекамске.

пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

В 2004 году Хазиев окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».

До назначения на пост гендиректора ПАО «НЕФАЗ» Борис Хазиев занимал должности заместителя гендиректора — исполнительного директора АО «ОАТ», а также генерального директора ООО «ДЛЗ».

Рената Валеева

