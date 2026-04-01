В тяжелом состоянии остаются шесть пострадавших нижнекамцев

Шестеро пострадавших в результате происшествия на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане находятся в тяжелом состоянии. Остальные работники — в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов.

Десять пострадавших уже доставлены в стационары федеральных медицинских центров Минздрава и больницы Москвы. Их перевезли в сопровождении сводной бригады медиков ФЦМК Минздрава на самолете Ил‑76 МЧС, который утром приземлился в Жуковском. По информации от медицинских специалистов, пациенты перенесли перелет удовлетворительно.

31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел сбой оборудования со взрывом и пожаром. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один пожарный, еще 72 человека пострадали.

Рената Валеева