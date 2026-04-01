Почти 100 звонков поступило на линию помощи после ЧП в Нижнекамске

Горячую линию психологической поддержки открыли в ЦРМБ после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: Динар Фатыхов

Почти 100 звонков поступило на горячую линию психологической поддержки Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы за сутки после происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщается в телеграм-канале исполнительного комитета Нижнекамска.

— После происшествия в промышленной зоне в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице начала работу горячая линия психологической поддержки. За сутки за помощью обратились почти 100 человек. На звонки отвечают клинические психологи НЦРМБ и специалисты управления образования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для усиления работы бригады в город прибыли психологи МЧС России.

