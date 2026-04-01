«Рост цен на авиабилеты будет умеренным. Обычно они дорожают на 10%»

В Российском союзе туриндустрии не ждут резкого роста цен на перелеты, сдерживающим фактором станет спрос

С конца марта авиакомпании повысили топливный сбор

С конца марта авиакомпании повысили топливный сбор сразу на нескольких зарубежных направлениях. Соответствующую рассылку турагенты начали получать от операторов, сообщила Profi.Travel.

По информации портала, топливный сбор увеличивается на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Причем на рейсах в Турцию его размер отличается в зависимости от курорта. Так, в Анталью доплаты за одного человека в одну сторону варьируются от 50 до 85 евро в зависимости от авиакомпании.



На сегодняшний день авиабилеты из Казани в Стамбул с вылетом 2 апреля стоят от 11 тыс. до 64 тыс. рублей. Так, самый дешевый билет с пересадкой обойдется в 11 723 рубля, а самый дешевый прямой — 63 993 рубля, следует из данных сервиса Aviasales.

«Взрывного роста цен на авиабилеты ждать не стоит»

На ценообразование билетов влияет не только стоимость топлива и введение топливного сбора, сообщил «Реальному времени» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Авиабилеты, как правило, дорожают примерно на 10% за год. Однако, как считает Барзыкин, из-за ситуации вокруг Ближнего Востока ждать резкого подорожания проездных талонов не стоит.



— Если конфликт будет продолжаться, то стоимость авиабилетов будет расти. Однако радикального, взрывного роста цен на авиабилеты, как, например, у наших соседей, ждать не стоит. Рост цен на авиабилеты будет умеренным. Обычно авиабилеты дорожают на 10%, может, чуть больше, — спрогнозировал Барзыкин.

В вопросе топливного сбора у России есть преимущество, поскольку наша страна является поставщиком этого горючего. Однако на стоимость проездных талонов также влияет спрос, который является немаловажным фактором.

— Я думаю, что у нас останется динамичное ценообразование. Иными словами, на высокие даты, например, майские, цены будут выше, на спокойные — ниже. К слову, сдерживающим рост цен фактором станет как раз таки спрос на билеты. Покупатель в последнее время и так у нас напуган, поэтому стоимость билетов постараются удерживать, чтобы вовсе не отпугнуть путешественников, — считает вице-президент РСТ.

