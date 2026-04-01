Орешкин заявил о необходимости ухода банков в их традиционном виде

По его словам, американская финансовая система «сжирает» около 2% мирового ВВП за услугу управления средствами

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что банки в их традиционном виде должны уйти, пишет газета «Ведомости».

По словам Орешкина, современная финансовая система несет слишком высокие издержки для мировой экономики.

— Если посмотреть на американскую финансовую систему, она сжирает 2% мирового ВВП. Это слишком большой платеж человечества за довольно простую услугу по управлению средствами, — сказал он.

Орешкин отметил, что конкуренция в финансовой сфере меняется. По его словам, она больше не строится на закрытых массивах информации.

— Сейчас конкуренция строится не на закрытых массивах информации, а на качестве алгоритмов и сервисов, — заявил он.

Также Орешкин прокомментировал уровень зарплат в банковской отрасли. По его словам, он всегда удивлялся высоким доходам сотрудников финансового сектора.

— Я как человек, поработавший в банковской системе, всегда удивлялся, за что в банковской системе такие высокие зарплаты платят. Прости господи, я получал высокую зарплату и как бы не понимал, почему я получаю гораздо больше, чем инженер, изобретающий самолет или автомобиль, — сказал он.

Ариана Ранцева