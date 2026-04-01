В парламенте Швейцарии возобновили дискуссии о снятии санкций против России
Инициатором обсуждений выступила партия, которую поддерживают около 30% избирателей
В швейцарском парламенте активизировались дискуссии о необходимости снятия санкций против России — они развернулись на фоне углубляющегося кризиса в Европе, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом «Известиям» сообщил депутат Швейцарской народной партии (ШНП) Жан‑Люк Аддор.
Инициатором обсуждений выступила ШНП, которую поддерживают около 30% избирателей. Партия уже не раз высказывалась против ограничительных мер в отношении РФ, подчеркивая их несовместимость со швейцарским нейтралитетом.
Аддор пояснил, что в условиях жесткого давления на товарные рынки и роста цен, от которого страдают домохозяйства и компании, Швейцария должна сохранять свободу действий и диверсифицировать источники поставок. По его словам, одним из главных препятствий для этого служат санкции, введенные против России.
Аддор также отметил, что швейцарская политика должна в первую очередь служить интересам страны и ее граждан, а не следовать политическим программам, установленным в Брюсселе или Вашингтоне.
В августе Швейцария предложила президенту России Владимиру Путину иммунитет от ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), если он приедет в страну для участия в мирных переговорах.
