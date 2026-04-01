Свищев планирует встретиться с президентом FIS по вопросу санкций

Обсуждение пройдет в рамках подготовки к конгрессу FIS в июне, главная цель — возвращение россиян на соревнования

Председатель Ассоциация лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев планирует провести личную встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юханом Элиашем для обсуждения снятия санкций с российских спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, разрешив им выступать в нейтральном статусе. FIS требует соблюдения критериев нейтральности, включая отсутствие связей с российскими или белорусскими военными и поддержку специальной военной операции на Украине.

Ариана Ранцева