Татарстан выделит 73,7 млн рублей на проверку инженерной инфраструктуры после зимы
Работы пройдут на объектах и сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
На работы по инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры планируют потратить 73,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Работы пройдут в Елабужском, Нижнекамском, Тукаевском, Высокогорском, Пестречинском, Лаишевском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах республики, а также в Набережных Челнах.
В рамках контракта предстоит провести инвентаризацию объектов и сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
Завершить все работы необходимо до 15 октября текущего года.
С 2027 года тарифные ставки на техническое обслуживание и установку газового оборудования в домах в Татарстане будет устанавливать Госкомитет по тарифам. Подробнее — в материале «Реального времени».
